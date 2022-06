Απίστευτη Ντόλι Πάρτον: Δωρίζει άλλο 1 εκατ. δολάρια σε έρευνα για παιδικές μολυσματικές ασθένειες

Η Ντόλι Πάρτον δωρίζει 1 εκατομμύριο δολάρια για την έρευνα παιδιατρικών μολυσματικών ασθενειών στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ, ανακοίνωσε ο οργανισμός.

We're grateful to announce @DollyParton's $1million contribution to support pediatric infectious disease research! This generous gift along with her support of pediatric cancer care will help us accelerate research & treatment for life-threatening diseases https://t.co/UGr1ZzgTbn pic.twitter.com/kgCF3NwAOF