Αποκλειστικές φωτογραφίες της Daily Mail από την κρουαζιέρα της Ντέμι Μουρ στα ελληνικά νησιά

Διακοπές στη Μεσόγειο, φιλοξενούμενη σε γιοτ Ελλήνων φίλων και κουμπάρων της, κάνει η διάσημη ηθοποιός Ντέμι Μουρ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, η 60χρονη σταρ απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα κάνοντας κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, έχοντας για παρέα το σκυλάκι της.

Μάλιστα, χαμογελαστή και φορώντας το μαγιό της, η 60χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός έβγαλε σέλφι αγκαλιά με τον σκύλο της, με φόντο το Αιγαίο, γράφοντας στη λεζάντα «παράδεισος»

EXCLUSIVE: Demi Moore, 60, makes a splash in green bikini as she soaks up the sun in the Mediterranean while enjoying a cruise around the Greek Isles https://t.co/JH1ktYyGDu pic.twitter.com/YhFxfom5Jc