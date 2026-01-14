Ντέιβιντ Χάρμπορ: Από το χάος στη νηφαλιότητα και τη διπολική διαταραχή

Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, όμως η διαδρομή του προς την επιτυχία μόνο εύκολη δεν υπήρξε. Ο πρωταγωνιστής του «Stranger Things» μιλά ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό στο αλκοόλ και τη διπολική διαταραχή, αποδεικνύοντας πως η αποδοχή και η θεραπεία μπορούν να οδηγήσουν σε μια ουσιαστικά καλύτερη ζωή.

Μια διάγνωση που άλλαξε τα πάντα

Ο Χάρμπορ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή στην ηλικία των 20 ετών, έπειτα από ένα έντονο μανιακό επεισόδιο που ανησύχησε σοβαρά την οικογένειά του και οδήγησε σε σύντομη νοσηλεία. Από τότε, δεν το έκρυψε ποτέ, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις ακραίες εναλλαγές διάθεσης και τη χαοτική σκέψη που «συνοδεύουν» τη διπολική διαταραχή. Όπως εξηγεί, στις φάσεις μανίας τα πάντα αποκτούν μια παραμορφωμένη σημασία, ενώ κυριαρχεί η αίσθηση ότι βρίσκεται στο κέντρο του κόσμου -άλλοτε δημιουργικά, άλλοτε καταστροφικά.

Η δύναμη της ψυχοθεραπείας και της νηφαλιότητας

Σημαντικό σημείο καμπής στη ζωή του αποτέλεσε η απόφασή του να κόψει το αλκοόλ και να στραφεί συστηματικά στην ψυχοθεραπεία. Ο ίδιος τονίζει ότι από τότε που ξεκίνησε εντατική θεραπεία με έναν έμπειρο θεραπευτή, δεν έχει βιώσει νέα έξαρση μανίας. Η μεγαλύτερη κατανόηση της κατάστασής του τον έχει βοηθήσει να αναγνωρίζει τα προειδοποιητικά σημάδια και να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τα συμπτώματά του, χτίζοντας μια πιο σταθερή καθημερινότητα.

«Η ψυχική ασθένεια δεν με καθορίζει»

Παρά τις προσωπικές αναταράξεις, όπως ο πρόσφατος χωρισμός του από τη Λίλι Άλεν, ο Ντέιβιντ Χάρμπορ δηλώνει πως ζει σήμερα μια «εξαιρετικά ικανοποιητική ζωή». Θέλει το παράδειγμά του να λειτουργήσει ως μήνυμα ελπίδας, όχι μόνο για όσους αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, αλλά και για τις οικογένειές τους.

«Η ψυχική μου διαταραχή είναι κάτι με το οποίο ζω, αλλά δεν με καθορίζει», λέει, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν αδιέξοδα, υπάρχει τρόπος να βελτιωθούν. Ο ίδιος αποτελεί, όπως τονίζει, ζωντανή απόδειξη ότι μπορείς να ξεπεράσεις το χάος και να ζήσεις τα όνειρά σου.

Πηγή: skai.gr

