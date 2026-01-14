Η Νικόλ Σέρζινγκερ εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά τους θαυμαστές της, καθώς μοιράστηκε φωτογραφίες από τις πολυτελείς διακοπές της στις Μαλδίβες μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Τομ Έβανς. Η 47χρονη τραγουδίστρια των Pussycat Dolls εμφανίστηκε πιο λαμπερή από ποτέ, ποζάροντας με μπικίνι στο ειδυλλιακό τοπίο του υπερπολυτελούς θερέτρου One&Only Reethi Rah.

Το ζευγάρι διαμένει σε μία από τις εντυπωσιακές βίλες του συγκροτήματος, με τιμές που ξεκινούν από 2.700 λίρες τη βραδιά. Η Νικόλ ανέδειξε το καλλίγραμμο σώμα της με ένα μπλε μπικίνι, καθώς κατευθυνόταν για κολύμπι, ενώ ο Τομ, πρώην παίκτης ράγκμπι, εμφανίστηκε με σορτς, αγκαλιάζοντάς την τρυφερά.

Σε άλλη φωτογραφία, η τραγουδίστρια πόζαρε με μαύρο μπικίνι και μεγάλο καπέλο, κρατώντας δύο ποτήρια κρασί, αποπνέοντας καλοκαιρινή κομψότητα. Το πρόγραμμα των διακοπών τους περιλάμβανε paddleboarding, χαλάρωση δίπλα στην πισίνα και βόλτες στο θέρετρο, με τη Νικόλ να εμφανίζεται με μποέμικα φορέματα και ροζ μπικίνι, αναδεικνύοντας το μαύρισμά της.

Γάμος σε αναμονή και επαγγελματικές υποχρεώσεις

Η απόδραση στις Μαλδίβες ήρθε μετά τη λαμπερή εμφάνιση της Νικόλ στο Believe Ball για την υποδοχή του Νέου Έτους, όπου ανέβηκε στη σκηνή και εντυπωσίασε με τη φωνή, την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία.

Παρά τον αρραβώνα τους από τον Ιούλιο του 2023, όταν ο Τομ έκανε πρόταση γάμου στην Πορτογαλία, το ζευγάρι δεν βιάζεται να παντρευτεί. Με χιούμορ, η Νικόλ απάντησε στις ερωτήσεις των θαυμαστών της για τον γάμο, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο χορεύει στην παραλία υπό τους στίχους του τραγουδιού «Where Is My Husband!», της Raye.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι ο γάμος θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο μιούζικαλ «Sunset Boulevard», στο Broadway, το 2025. Σε συνέντευξή της δήλωσε: «Θα παντρευτούμε όταν δεν θα δουλεύω. Η φωνή μου είναι τα πάντα για μένα, γι’ αυτό φροντίζω τον εαυτό μου και ζω πολύ ήρεμα».

Η Νικόλ γνώρισε τον Τομ το 2019, όταν ήταν κριτής στο «X Factor: Celebrity», και από τότε είναι αχώριστοι. Φίλοι του ζευγαριού έχουν αποκαλύψει πως ο Τομ ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι η Νικόλ ήταν «η μοναδική».

