Λίλι Άλεν: Η μάχη με τον εθισμό στα ψώνια και το βήμα προς τη θεραπεία…

Η Λίλι Άλεν δήλωσε ότι έχει «ψωνίσει σαν τρελή» για να γιορτάσει την επιτυχία του νέου της άλμπουμ, «West End Girl». Η 40χρονη τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι ξόδεψε πολλά χρήματα «πεπεισμένη ότι είναι δισεκατομμυριούχος», αλλά τώρα κάνει θεραπεία για τον εθισμό της στα ψώνια.

Επιστρέφοντας στο podcast της «Miss Me?» για ένα χριστουγεννιάτικο ειδικό επεισόδιο με τη φίλη της Miquita Oliver, η Άλεν αποκάλυψε όλα τα πολυτελή αντικείμενα που αγόρασε, συμπεριλαμβανομένης μιας Porsche αξίας 120.000 λιρών και μιας τσάντας Hermes αξίας 16.500 λιρών.

«Απλά παίζω με το τεράστιο διαμαντένιο και σμαραγδένιο δαχτυλίδι μου, αγόρασα ένα μικρό δώρο για τον εαυτό μου, αλλά δεν είναι και τόσο μικρό», εξήγησε. «Πρέπει να περιποιείσαι τον εαυτό σου. Είμαι πεπεισμένη ότι είμαι δισεκατομμυριούχος. Αγόρασα τσάντες, κοσμήματα και ένα αυτοκίνητο».

Η καλλιτέχνις εξήγησε ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες ακολουθεί τη θεραπεία «Ευαισθητοποίηση και Επεξεργασία Κινήσεων των Ματιών» λόγω των καταναλωτικών της συνηθειών. «Ξεκίνησα τη θεραπεία πριν από τέσσερις μήνες και μου άλλαξε τη ζωή. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο θεραπείας που διεγείρει τον εγκέφαλο και δημιουργεί νέους διαύλους προς συγκεκριμένες συμπεριφορές ή τραυματικές εμπειρίες. Αυτό είναι που μου κάνει καλό αυτή τη στιγμή, αν και δεν είμαι γιατρός.

Lily Allen reveals she's been 'shopping like an insane person' to celebrate the success of her new album - and is now in therapy for her spending addiction https://t.co/J4eOcwqIkR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 22, 2025

Συνήθως ξεκινάς επιλέγοντας έναν τομέα, όπως μια τραυματική εμπειρία στην οποία θέλεις να επικεντρωθείς, και οραματίζεσαι την εμπειρία και αναγνωρίζεις τα συναισθήματα που αναδύονται στο σώμα και το μυαλό σου και τα επίπεδα πόνου μειώνονται.

Αν προσπαθείς να σταματήσεις μια αρνητική συμπεριφορά, όπως οι δαπάνες ή η χρήση ναρκωτικών, κάνεις το αντίθετο και σκέφτεσαι το καλό συναίσθημα και προσπαθείς να αποσυνδέσεις αυτό το συναίσθημα από την αυτοεκτίμησή σου», ανέφερε η Λίλι Άλεν. Και πρόσθεσε: «Στην περίπτωσή μου, μια τσάντα, την αποσυνδέεις λέγοντας ότι αυτή η τσάντα με κάνει καλύτερο άτομο. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον και δεν είμαι σίγουρη για την επιστημονική βάση, αλλά για μένα λειτουργεί».

Αυτό έρχεται μετά την αποκάλυψή της για τον λόγο που αποφάσισε να κάνει πλαστική εγχείρηση στα στήθη της, λίγες εβδομάδες μετά την έξοδο της από ένα κέντρο τραυμάτων, καθώς μοιράζεται τον «καταστροφικό» αντίκτυπο του διαζυγίου της από τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ. Η τραγουδίστρια του «Madeline» είχε μια δύσκολη χρονιά από τότε που χώρισε από τον σταρ του Stranger Things στα τέλη του 2024 και αποκάλυψε τον Φεβρουάριο ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.