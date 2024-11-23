Ενώ αποτελεί μια εμβληματική μορφή στην ευρωπαϊκή τηλεόραση, ο Νίκος Αλιάγας «κουβαλάει» την Ελλάδα μέσα του. Ο Αλιάγας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παρίσι από Έλληνες μετανάστες γονείς. Κατάγεται από τη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας από την πλευρά του πατέρα του και από το Μεσολόγγι από την πλευρά της μητέρας του.

«Τις Κυριακές μπαίναμε στο αυτοκίνητο του πατέρα μας σαν να φεύγαμε για μακρινό ταξίδι. Η υπόσχεση ήταν ο Πύργος του Άιφελ. Έπρεπε να περάσουμε από τις λαϊκές ανατολικές συνοικίες της πόλης, να διασχίσουμε τον Σηκουάνα και να φτάσουμε στη γέφυρα Iéna. Δεν ήμασταν σαν τουρίστες όμως, πηγαίναμε να δούμε τον Πύργο σαν να πηγαίναμε σε προσκύνημα», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Η αγάπη του για την Ελλάδα είναι γνωστή. Παραμένει ο περήφανος εκπρόσωπος της χώρας μας στο εξωτερικό. Σε κάθε του δημόσια εμφάνιση φροντίζει, άλλωστε, να μνημονεύει τη δική του αιώνια Ελλάδα. Και κάπως έτσι, ο ίδιος «ανέβασε» ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χορεύει τσάμικο με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

«Κάποιες φορές σε πολιορκεί και δεν μπορείς να αντισταθείς στο ήχο του… Όταν μόλις τελείωσες τη δουλειά και νιώθεις την ανάγκη να χορέψεις», έγραψε ο Νίκος Αλιάγας στην ανάρτησή του. Οι Γάλλοι εξακολουθούν να του έχουν ιδιαίτερη αδυναμία, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του όχι μόνο τον δημοφιλέστατό τους παρουσιαστή αλλά και τον προσηνή Έλληνα.



Πηγή: skai.gr

