Victoria Beckham: Νιώθει άβολα και δεν βγαίνει χαμογελαστή στις φωτογραφίες

Η Βικτόρια Μπέκαμ παραδέχτηκε ότι ο λόγος που πάντα έδειχνε τόσο αυστηρή στις φωτογραφίες είναι επειδή δεν είχε αυτοπεποίθηση για το δέρμα της. Η 50χρονη σχεδιάστρια μόδας έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανασφάλειά της με το «προβληματικό» δέρμα της, σύμφωνα με την ίδια, καθώς υπέφερε στην εφηβεία από ακμή, ενώ μέχρι την ηλικία των 20 ετών αντιμετώπιζε δερματικά προβλήματα.

Σε συνέντευξή της στην «Telegraph», η Βικτόρια αποκάλυψε ότι ένιωθε τόσο άβολα όταν έβγαζε φωτογραφίες, καθώς δεν ένιωθε ευτυχισμένη μέσα της, ώστε να χαμογελάσει. Ζήτησε συμβουλές από ειδικούς στην περιποίηση του δέρματος, με τη σχεδιάστρια μόδας να ακολουθεί πλέον μια αυστηρή ρουτίνα για να διασφαλίσει ότι το δέρμα της παραμένει καθαρό.

«Πιθανόν να έδειχνα αυστηρή σε πολλές φωτογραφίες, αλλά ένιωθα τόσο άβολα», τόνισε η Βικτόρια Μπέκαμ στη συνέντευξή της. Μάλιστα, η ίδια είπε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αυστηρή διατροφή που ακολουθούσε. Τρώει το ίδιο γεύμα κάθε μέρα εδώ και 25 χρόνια: ψάρι στη σχάρα και λαχανικά στον ατμό.

Εξηγώντας την απόφασή της να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη διατροφή, η Victoria πρόσθεσε: «Λόγω του δέρματός μου έγινα πολύ προσεκτική στο τι τρώω», με τη σταρ να κόβει, μεταξύ άλλων, το κρέας και το σιτάρι. Η Βικτόρια πλέον αισθάνεται πολύ πιο άνετα με το δέρμα της και το… χαμόγελό της. «Αν μου έλεγες πριν από μερικά χρόνια ότι θα έβγαινα στο κόκκινο χαλί για να παραλάβω ένα βραβείο φορώντας μόνο λίγο κονσίλερ και καθόλου μέικ απ, θα σε θεωρούσα τρελό, αλλά αυτό έκανα την περασμένη εβδομάδα».

