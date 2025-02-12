Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη: Αυτό είναι το κοινό μονόγραμμά τους

Το κοινό μονόγραμμα του Νικόλαου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, το προσωπικό τους σύμβολο, το οποίο εμφανίζεται από τις 7 Φεβρουαρίου στην κορυφή των προσωποποιημένων επιστολόχαρτων, ευχετήριων και ευχαριστήριων καρτών του ζευγαριού κ.λπ., δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σε μοντέρνο, γραμμικό σχέδιο, το μονόγραμμα αποτελείται από τα αρχικά των ονομάτων του πρίγκιπα Νικολάου και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, με τα ελληνικά γράμματα «Ν» και «Χ» να συνδυάζονται μεταξύ τους ενώ από πάνω υπάρχει ένα στέμμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη παντρεύτηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Ραγκαβά στην Πλάκα. Σε μία από τις παλαιότερες και πιο ιστορικές εκκλησίες της πόλης βρέθηκαν περίπου 50 καλεσμένοι αφού το ζευγάρι επιθυμούσε να πραγματοποιήσει μια πολύ λιτή και κλειστή τελετή μόνο για τις οικογένειές τους.

Οι υψηλές αφίξεις από βασιλικούς οίκους της Ευρώπης ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ανάμεσά τους και οι θείες του γαμπρού, η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας με την αδελφή της Ειρήνη.

Το ζευγάρι πάντρεψε ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος και δίπλα βρέθηκε ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Βαρνάβας Θεοχάρης και ο πατέρας Αλέξιος.

Η άφιξη της νύφης και του γαμπρού

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν τις έξι το απόγευμα, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, Άννα Μαρία. Η Χρυσή Βαρδινογιάννη έφτασε λίγο μετά τις έξι, με τον 12χρονο γιο της, Γιώργο, και τον πατέρα της, Γιώργο Βαρδινογιάννη, να τη συνοδεύουν μέχρι την είσοδο της εκκλησίας, όπου και απαγορεύτηκε η είσοδος στους δημοσιογράφους. Η νύφη επέλεξε μια δημιουργία του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου, ένα μίνιμαλ και ρομαντικό νυφικό σε ίσια γραμμή, με πολυτελή υλικά, χειροποίητη δαντέλα και ιδιαίτερους κρυστάλλους. Το νυφικό look της ολοκλήρωσε με μια τιάρα - οικογενειακό κειμήλιο. Πρόκειται για την Antique Corsage Tiara η οποία αποτελείται από διαμάντια και μαργαριτάρια και είναι μέρος της συλλογής της Άννας-Μαρίας.

Οι κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οκτώ: ο αδελφός του Νικόλαου, Παύλος Ντε Γκρες, οι αδελφές του, Θεοδώρα και Αλεξία, ο καλός του φίλος, Βασίλης Κεφαλογιάννης, οι φίλοι του ζευγαριού, Νάσος και Νάσια Θανοπούλου, ο ξάδελφος της Χρυσής, Γιώργος Β. Βαρδινογιάννης και η εξαδέλφη της, Μαρία Γρυλλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της Χρυσής, Γιώργος Βαρδινογιάννης, ήταν αυτός που άλλαξε τις βέρες στο ζευγάρι. Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του γαμπρού, η νύφη, ακολουθώντας την παράδοση, πάτησε το πόδι του κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής.

Το γαμήλιο party

H δεξίωση μετά το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε μια ιστορική πετρόκτιστη αποθήκη στον Πειραιά. Η παλαιά αποθήκη του 1900, μεταμορφώθηκε σε μια πολυτελή αίθουσα στην οποία οι εκλεκτοί καλεσμένοι απόλαυσαν πιάτα με έμφαση στην ελληνική κουζίνα.

Λόγω και της παρουσίας μελών των βασιλικών οικογενειών της Ισπανίας και της Δανίας, τα μέτρα ασφαλείας στον χώρο της δεξίωσης ήταν ιδιαίτερα αυξημένα.

Ένας σύλλογος παραδοσιακών κρητικών χορών, προσκλήθηκε ειδικά για τη βραδιά και ανέλαβε τη διασκέδαση του πάρτι, ενθουσιάζοντας τους καλεσμένους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.