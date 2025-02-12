Αγωνία προκλήθηκε ανάμεσα στους θαυμαστές της Μαράια Κάρεϊ, καθώς ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Instagram από πρόσφατη συναυλία της τραγουδίστριας στο Λας Βέγκας τη δείχνει να περπατάει με πολύ αργούς ρυθμούς στη σκηνή.

Φορώντας ένα αποκαλυπτικό ροζ κορμάκι με ροζ δαντέλα από πάνω και ψηλοτάκουνα παπούτσια, η διάσημη τραγουδίστρια κάνει ελάχιστες κινήσεις πάνω στη σκηνή, ενώ δίπλα της βρίσκεται ένας χορευτής.

«Πονάει πάντα έτσι; Ρωτάω ειλικρινά», έγραψε ένας χρήστης, «Θεέ μου, είναι καλά;», αναρωτήθηκε ένας άλλος, «τι συμβαίνει εδώ; Έτσι εμφανίστηκε στη σκηνή ή είναι από τις πρόβες;», διερωτήθηκε ένας τρίτος, «την αγαπώ αλλά μου θύμισε τον Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιοι που υπερασπίστηκαν την καλλιτέχνιδα, εστιάζοντας κυρίως στα παπούτσια της: «Ήταν τρομοκρατημένη επειδή έπρεπε να περπατήσει με αυτά τα τακούνια», έγραψε ένας θαυμαστής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.