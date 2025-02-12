Το αρχοντικό στο Μπελ Ερ είναι το απόλυτο καταφύγιο για την αγαπημένη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον, η οποία χθες, 11 Φεβρουαρίου 2025, γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της.

Το πολυτελές ακίνητο αξίας 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων προσφέρει πανοραμική θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό και συνδυάζει τη διαχρονικότητα με μοντέρνες πινελιές στην εσωτερική του διακόσμηση.

Jennifer Aniston set for exciting change at $14m home amid milestone celebration https://t.co/qtzL8w63e4 nice I can’t to see it baby, Love Brian ❤️❤️❤️ — Brian (@Brian3940963038) February 11, 2025

Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησαν εργασίες ανακαίνισης οι οποίες πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους. Αεροφωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα αποκάλυψαν ότι η πίσω αυλή έχει μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο για να δημιουργηθεί μια εσωτερική πισίνα, σύμφωνα με το βρετανικό Ηello.

Χτίστηκε το 1998, την εποχή που η καριέρα της Άνιστον βρισκόταν στο απόγειό της με τη σειρά «Friends». Το 2021 πέρασε στην κατοχή της Όπρα Γουίνφρι για 10,5 εκατομμύρια δολάρια, η οποία στη συνέχεια το χώρισε σε δύο ιδιοκτησίες.

Έναν χρόνο μετά, η διάσημη πρωταγωνίστρια απέκτησε το κύριο σπίτι, ενώ το υπόλοιπο πουλήθηκε στον προσωπικό γυμναστή της Όπρα, Μπομπ Γκριν.

Αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια και αντίστοιχα μπάνια, ξενώνα και γυμναστήριο. Έχει «γραφική θέα στον ωκεανό και στο βουνό, πολλαπλές βεράντες, διαμορφωμένους κήπους και χώρο στάθμευσης, όλα σε μια ιδιωτική έκταση ανάμεσα σε βελανιδιές στο τέλος μιας μεγάλης περιφραγμένης εισόδου», σύμφωνα με το Architectural Digest.

Η περιοχή έχει γίνει πόλος έλξης για πολλούς διάσημους τα τελευταία χρόνια. Γείτονες της Άνιστον είναι ο πρίγκιπας Χάρι, η Κάμερον Ντίαζ ο 'Ανταμ Λεβίν και η Αριάνα Γκράντε, μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

