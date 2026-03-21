Νίκολα Πελτζ κατά Μπέκαμ: «Οι γονείς μου θεωρούν τον Μπρούκλιν γιο τους»

Νέο επεισόδιο φαίνεται πως γράφεται στη συνεχιζόμενη ένταση ανάμεσα στη Νίκολα Πελτζ, τον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένεια Μπέκαμ. Η νεαρή ηθοποιός έστειλε σαφές μήνυμα για το πού ανήκει πλέον ο σύζυγός της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «ELLE», η Νίκολα Πελτζ άφησε σαφείς αιχμές κατά της οικογένειας του Μπρούκλιν Μπέκαμ, τονίζοντας ότι οι δικοί της γονείς τον έχουν αγκαλιάσει «σαν έναν ακόμη γιο». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις του ζευγαριού με τη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ φέρονται να παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, η αποξένωση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ενταθεί από πέρυσι, ενώ τον Ιανουάριο ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να προχώρησε ακόμη περισσότερο, διακόπτοντας πλήρως τις σχέσεις του με την οικογένειά του.

Η Νικόλα Πελτζ, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον σύζυγό της οι γονείς της, ο δισεκατομμυριούχος Νέλσον Πελτζ και η Κλαούντια Χέφνερ Πελτζ, ήταν κατηγορηματική: «Σαν έναν ακόμη γιο». Με τη φράση αυτή θέλησε να δείξει πως ο Μπρούκλιν έχει πλέον βρει μια νέα οικογενειακή θαλπωρή στο πλευρό της δικής της οικογένειας.

Δεν έμεινε όμως εκεί. Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι ο σύζυγός της περνά πολύ χρόνο με τα αδέλφια της και, όπως είπε, «λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο μαζί τους». Η αναφορά αυτή ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως μια έμμεση αιχμή προς τον πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δεδομένου του ισχυρού δεσμού του ονόματός του με το ποδόσφαιρο.

«Τα πηγαίνει πολύ καλά με τα αδέλφια μου. Παίζουν ποδόσφαιρο πολύ συχνά μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια καθημερινότητα στην οποία ο Μπρούκλιν φαίνεται να έχει ενσωματωθεί πλήρως στην οικογένεια Πελτζ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Νικόλα μίλησε με θερμά λόγια για τον σύζυγό της, λέγοντας πως τη στηρίζει στα όνειρά της και πως είναι ιδιαίτερα γλυκός όταν εκείνη γίνεται αυστηρή με τον εαυτό της. «Έχει τη μεγαλύτερη καρδιά στον κόσμο», είπε, σκιαγραφώντας μια εικόνα στενής και απόλυτα δεμένης σχέσης.

Την ίδια ώρα, οι αποστάσεις από την οικογένεια Μπέκαμ μοιάζουν να μεγαλώνουν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ προκάλεσε αίσθηση όταν δεν έκανε καμία δημόσια αναφορά στη Βικτόρια Μπέκαμ για τη Γιορτή της Μητέρας. Αντίθετα, δεν έχασε την ευκαιρία να τιμήσει δημόσια την πεθερά του μέσω ανάρτησης στα social media.

Το ρήγμα φαίνεται να είναι τόσο βαθύ, ώστε το ζευγάρι φέρεται να είχε αποστείλει ακόμη και νομική επιστολή προς την οικογένεια Μπέκαμ το περασμένο καλοκαίρι, ζητώντας οποιαδήποτε επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω δικηγόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.