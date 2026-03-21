Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2024 στη Νέα Υόρκη, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έπειτα από δικαστική απόφαση που επέτρεψε τη δημοσιοποίησή του.

Το υλικό, το οποίο προέρχεται από κάμερα σώματος αστυνομικών, δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 20 Μαρτίου, παρά τις αρχικές προσπάθειες του καλλιτέχνη να «μπλοκάρει» την προβολή του. Αν και είχε εξασφαλίσει προσωρινή αναστολή, τελικά συμφώνησε πως η κυκλοφορία του βίντεο δεν παραβιάζει αδικαιολόγητα την ιδιωτικότητά του.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί τον σταματούν, καθώς το όχημά του φέρεται να κινούνταν εκτός λωρίδας. Όταν του ζητούν εξηγήσεις, εκείνος αναφέρει ότι βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία, προσπαθώντας να περιγράψει την κατάστασή του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου νηφαλιότητας, ο τραγουδιστής φαίνεται να δηλώνει πως είναι νευρικός και ότι η καρδιά του χτυπάει έντονα, ενώ δυσκολεύεται να εκτελέσει τις οδηγίες των αστυνομικών. «Είμαι σε παγκόσμια περιοδεία. Δύσκολο να το εξηγήσω. Μια παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ», λέει στους αστυνομικούς. Και συνεχίζει: «Είμαι λίγο νευρικός» και «η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», ενώ φαίνεται να δυσκολεύεται να εκτελέσει τις οδηγίες των αστυνομικών, όπως να περπατήσει σε ευθεία γραμμή.

Η σύλληψη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2024, με τον καλλιτέχνη να κατηγορείται αρχικά για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για τροχαίες παραβάσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτό και αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Λίγους μήνες αργότερα, παραδέχτηκε την ενοχή. Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο 500 δολαρίων και υποχρέωση εκτέλεσης κοινωνικής εργασίας διάρκειας 25 έως 40 ωρών.

Πηγή: skai.gr

