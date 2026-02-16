Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ επανήλθε δυναμικά στα social media με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση αφιερωμένη στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, στέλνοντας ταυτόχρονα –όπως σχολιάζουν διεθνή μέσα– ένα ακόμη σαφές μήνυμα μέσα στη συνεχιζόμενη ένταση με την οικογένειά του.

Με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο 26χρονος επίδοξος σεφ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια άκρως ρομαντική φωτογραφία: χωρίς πουκάμισο, αγκαλιά με τη Νίκολα Πελτζ και να τη φιλά παθιασμένα.

Στη λεζάντα έγραψε: «Χαρούμενη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μωρό μου. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που μπορώ να σε αποκαλώ κάθε χρόνο Βαλεντίνα μου. Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι και θα σε προστατεύω και θα σ’ αγαπώ για πάντα».

Η φράση «θα σε προστατεύω για πάντα» δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Μπρούκλιν με τους γονείς του, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, παραμένουν τεταμένες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι φέρεται να έχει αποξενωθεί από την οικογένεια Μπέκαμ τους τελευταίους μήνες, με τις φήμες για ρήξη να φουντώνουν όλο και περισσότερο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο ο Μπρούκλιν είχε προχωρήσει σε μια εκτενή ανάρτηση έξι σελίδων, στην οποία κατηγορούσε τους γονείς του πως επιχείρησαν να υπονομεύσουν τον γάμο του, ταπεινώνοντάς τον και προκαλώντας του έντονο άγχος. Αν και δεν υπήρξε δημόσια απάντηση από την πλευρά της οικογένειας, το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στον βρετανικό και αμερικανικό Τύπο.

Ο γάμος του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ, που τελέστηκε το 2022 σε μια λαμπερή τελετή στη Φλόριντα, είχε απασχολήσει από την πρώτη στιγμή τα media, τόσο για τη χλιδή όσο και για τις φήμες περί εντάσεων ανάμεσα στη νύφη και τη διάσημη πεθερά της.

