Κέιτ Μος: Ποζάρει στα 52 «αλά Μέριλιν Μονρόε» και είναι εντυπωσιακή

Η Κέιτ Μος, το μοντέλο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί, επιστρέφει δυναμικά με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση. Μια φωτογράφιση που συνδυάζει δύο εμβληματικά πρότυπα θηλυκότητας: τη λάμψη της Μέριλιν Μονρόε και το ανεπιτήδευτο στιλ της Μπριζίτ Μπαρντό.

Η 52χρονη Βρετανίδα καλλονή πρωταγωνιστεί στο νέο τεύχος του περιοδικού «EE72» του Edward Enninful, επανενώνοντας τις δυνάμεις της με τον διαχρονικό συνεργάτη της, τον φωτογράφο Nick Knight. Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στη χολιγουντιανή χλιδή και τη γαλλική φινέτσα των ’60s.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα, η Μος ποζάρει ξυπόλητη πάνω σε ένα χρυσό πιάνο, φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα Gucci, θυμίζοντας εικόνες από την κλασική εποχή του Χόλιγουντ.

Η συνεργασία με τον Knight αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια μακροχρόνια δημιουργική σχέση. Ο ίδιος έχει περιγράψει την επιρροή της Μος ως αντίστοιχη μιας «χολιγουντιανής υπερπαραγωγής», τονίζοντας πως πρόκειται για ένα «εξαιρετικά σπάνιο ταλέντο».

Η νέα αυτή εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή της στην πασαρέλα της Gucci στο Μιλάνο, όπου έκλεισε την επίδειξη για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2026 με ένα μαύρο φόρεμα με παγιέτες και ανοιχτή πλάτη.

Η Κέιτ Μος φαίνεται να διατηρεί τη νεανική της εικόνα, έχοντας αφήσει πίσω της τα χρόνια της έντονης ζωής. Σήμερα ακολουθεί έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής, με αποτοξινωτικές δίαιτες και τακτικές επισκέψεις σε wellness κέντρα, όπως το LifeCo στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, η ίδια έχει επεκταθεί στον χώρο της ευεξίας με τη δική της επιχείρηση, την Cosmoss, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα όπως τσάγια, καλλυντικά κ.ά.

Πηγή: skai.gr

