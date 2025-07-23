Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ τραγουδάει γυμνή στην μπανιέρα του Έλτον Τζον (φωτό)

Η Νίκολα Πελτζ (Nicola Peltz) «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη με τη γυμνή φωτογραφία που δημοσίευσε μέσα από την μπανιέρα της. Μάλιστα, η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ «ανέβασε» αρκετές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το γεύμα με τον αγαπημένο της φίλο, Έλτον Τζον. Η 30χρονη ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της αρκετά στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Σεν Τροπέ.

Την «πικάντικη» φωτογραφία της σχολίασε και ο σύζυγός της, ο οποίος θεώρησε χρήσιμο να μας ενημερώσει ότι ο ίδιος την τράβηξε όπως… τη γέννησε η μανούλα της. Όπως γράφει η «Daily Mail», ο Έλτον Τζον κάλεσε τον Μπρούκλιν και τη Νίκολα για γεύμα σε ένα κομψό εστιατόριο των Καννών, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κατευνάσει τη διαμάχη της οικογένειας.

Η οικογένεια Μπέκαμ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης που έχει φέρει τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του αντιμέτωπους με την υπόλοιπη οικογένεια. Σύμφωνα με τη «Sun», ο Έλτον μίλησε στον Μπρούκλιν με την ελπίδα ότι θα συμφιλιωθεί με τους γονείς του.

«Ο παλιός Έλτον μπορεί να απολάμβανε να παίρνει το μέρος μιας πλευράς -σε αυτή την περίπτωση του νεαρού βαφτισιμιού του- αλλά δύο χρόνια πριν από τα 80α γενέθλιά του, είναι ένας άνθρωπος που τα έχει δει και τα έχει κάνει όλα. Απλά, θέλει όλοι να είναι ευτυχισμένοι», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. Και πρόσθεσε: «Ο Έλτον και ο Ντέιβιντ πιστεύουν ότι η κατάσταση είναι τρομερά θλιβερή και έχει προτείνει, ευγενικά, σε όλους τους εμπλεκόμενους να κάνουν μια προσπάθεια να τα βρουν».

