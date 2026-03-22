Νικόλ Κίντμαν: Ποιος είναι ο μυστηριώδης ηθοποιός που της κρατά το χέρι;

Στο επίκεντρο της διεθνούς showbiz βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Νικόλ Κίντμαν, μετά τις εικόνες που τη δείχνουν σε ιδιαίτερα θερμές στιγμές με τον συμπρωταγωνιστή της στη νέα σειρά «Scarpetta», Σάιμον Μπέικερ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να κρατιέται χεράκι-χεράκι με τον Αυστραλό ηθοποιό κατά την πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυο τους φέρονται να ήρθαν ακόμη πιο κοντά στη συνέχεια, στο after party της εκδήλωσης. Οι εικόνες αυτές πυροδότησαν έντονη φημολογία περί μιας ενδεχόμενης σχέσης, με πηγές να κάνουν λόγο για «χημεία που ξεπερνά την οθόνη».

Nicole Kidman growing close to Australian actor as they’re spotted holding hands after Keith Urban divorce https://t.co/9JCh5gLUDL pic.twitter.com/mP0YW3muOJ — Page Six (@PageSix) March 21, 2026

Ωστόσο, κύκλοι προσκείμενοι στους δύο ηθοποιούς διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους παραμένει απολύτως φιλική. Όπως τονίζουν, η Κίντμαν και ο Μπέικερ γνωρίζονται εδώ και χρόνια, διατηρώντας στενούς δεσμούς, γεγονός που εξηγεί και την άνεση στις μεταξύ τους δημόσιες εμφανίσεις.

Η προσωπική ζωή της ηθοποιού έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, ενώ αργότερα δημιούργησε οικογένεια με τον τραγουδιστή της κάντρι, Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες. Ωστόσο, τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ύστερα από 19 χρόνια γάμου.

Πηγή: skai.gr

