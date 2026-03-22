Σοκ στη Ρώμη: Ο Σάια ΛαΜπέφ ουρλιάζει σε γυναίκα – Δείτε video

Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον Σάια ΛαΜπέφ, ο οποίος εμφανίζεται να φωνάζει σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρώμη.

Σύμφωνα με υλικό που δημοσίευσε το TMZ, ο 39χρονος ηθοποιός βρισκόταν σε υπαίθριο καφέ, όπου εθεάθη να πίνει το ρόφημά του. Σε κοντινό τραπέζι καθόταν μία γυναίκα, προς την οποία ο ηθοποιός φέρεται να απευθύνει επίμονα το βλέμμα του, χωρίς εκείνη να αντιδρά ή να ανταποκρίνεται.

😳 Shia LaBeouf seemingly lost his cool while in Rome ... appearing agitated with a woman sitting next to him outside a restaurant. pic.twitter.com/HqkCGMAwNO — TMZ (@TMZ) March 21, 2026

Στα επόμενα πλάνα, ο ΛαΜπέφ καταγράφεται να περιφέρεται στους γύρω δρόμους και να φωνάζει, χωρίς να είναι σαφές αν απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή αν πρόκειται για ξέσπασμα χωρίς εμφανή αποδέκτη.

Το περιστατικό στη Ρώμη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων επεισοδίων που έχουν προκαλέσει ανησυχία. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο ηθοποιός είχε καταγραφεί σε έντονη αντιπαράθεση με αστυνομικούς έξω από το σπίτι του στη Νέα Ορλεάνη. Στο βίντεο εμφανίζεται συναισθηματικά φορτισμένος, να δηλώνει πως αισθάνεται «στόχος», ενώ ξεσπά σε κλάματα. «Δεν σας εμπιστεύομαι καθόλου!», ακούγεται να φωνάζει προς τους αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα συνελήφθη για την εμπλοκή του σε καυγά σε μπαρ στην ίδια πόλη. Σύμφωνα με αστυνομικές αναφορές, φέρεται να επιτέθηκε σε άνδρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό στη μύτη.

Πηγή: skai.gr

