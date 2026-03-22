Forbes 2025: Στην κορυφή ο Άνταμ Σάντλερ με 48 εκατ. δολάρια - Οι Μίδες του Χόλιγουντ

Το Forbes αποκάλυψε επίσημα τη λίστα του με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025. Ο Άνταμ Σάντλερ είναι στην κορυφή ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός της βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με εισόδημα 48 εκατομμυρίων δολαρίων. Η οικονομική του κυριαρχία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από μια επικερδή, μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Netflix.

Η φετινή κατάταξη αποκαλύπτει ότι τα συλλογικά κέρδη των 20 κορυφαίων ηθοποιών μειώθηκαν κατά 20% στα 590 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το περιοδικό, η πτώση ήρθε καθώς οι παραδοσιακές πωλήσεις εισιτηρίων για κινηματογραφικές αίθουσες κλονίζονται και οι σταρ στρέφονται όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες streaming για εγγυημένες αμοιβές. Στη δεύτερη θέση είναι ο Τομ Κρουζ με έσοδα που ανέρχονται σε 46 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 44 εκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας την ιδιότητά του ως βασιλιάς των σταρ που δίνουν προτεραιότητα στο streaming. Η στρατηγική της πλατφόρμας εκτόξευσε επίσης τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν στη λίστα, καθιστώντας την τη νεότερη ηθοποιό που συμπεριλήφθηκε στην κατάταξη με ένα εντυπωσιακό εισόδημα 26 εκατομμυρίων δολαρίων βασισμένο σε επιτυχίες streaming.

Παρά την ανάδυση του streaming, τα παραδοσιακά στούντιο συνεχίζουν να διαθέτουν τεράστια κεφάλαια για τη δύναμη των αστέρων. Η Σκάρλετ Τζοχάνσον, η οποία θα συμμετέχει και στο επερχόμενο reboot του franchise Jurassic κατέλαβε την τέταρτη θέση με 43 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο Μπραντ Πιτ ακολουθεί στην πέμπτη θέση με 41 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία του F1 με την υποστήριξη της Apple. Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι στην έκτη θέση με 38 εκατομμύρια δολάρια, στην έβδομη ο Τζακ Μπλακ με 28 εκατομμύρια δολάρια, o Τζέισον Μομόα στην όγδοη με τα ίδια έσοδα, στην ένατη ο Ντάνιελ Κρεγκ με 27 εκατομμύρια δολάρια και στη δέκατη η Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Στην υπόλοιπη δεκάδα περιλαμβάνονται οι Τζον Σίνα (26 εκατ. δολάρια), Ριζ Γουίδερσπουν (26 εκατ. δολάρια), Τζορτζ Κλούνεϊ (25 εκατ. δολάρια), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (25 εκατ. δολάρια), Κρις Πρατ (22 εκατ. δολάρια), Τομ Χάρντι (21 εκατ. δολάρια) Τζένιφερ Άνιστον (20 εκατ. δολάρια), Κάμερον Ντίαζ (20 εκατ. δολάρια) Τζέισον Μπέιτμαν (19 εκατ. δολάρια).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.