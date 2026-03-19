Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν: Στα άκρα η σχέση τους - Γιατί η κόρη τους τον «αγνόησε»

Ήταν μια βραδιά γεμάτη αστέρες, όμως μία ξεχώριζε πραγματικά. Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε μόνη της στα Όσκαρ και μάλιστα με απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Στο πάρτι του «Vanity Fair», εντυπωσιακή μέσα σε ένα χρυσό φόρεμα Chanel, κατάφερε ακόμη και να «επισκιάσει» τον τέταρτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, Τζεφ Μπέζος, καθώς πέρασε γελώντας από πίσω του. Ήταν λαμπερή, ευδιάθετη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και έδειχνε να απολαμβάνει τη ζωή.

Την παραμονή της τελετής, η 58χρονη πρέσβειρα της Chanel ήταν η «βασίλισσα» του pre-Oscars event του οίκου, έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά της εκείνο το βράδυ, απάντησε πως θα περνούσε χρόνο με τις κόρες της στο σπίτι. Ωστόσο, με ένα πονηρό χαμόγελο πρόσθεσε: «Μπορεί να πάω και σε ένα-δύο πάρτι… μάλλον πρέπει να βγω».

Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο πρώην σύζυγός της βρισκόταν επίσης στο προσκήνιο, αλλά με τελείως διαφορετική διάθεση. Ο Κιθ Έρμπαν εμφανίστηκε στη σκηνή της O2 Arena στο Λονδίνο, στο φεστιβάλ Country to Country, όμως έδειχνε εμφανώς πιο μελαγχολικός.

«Είμαστε εδώ για να ξεχάσουμε τη ζωή μας έξω από αυτή την αρένα», είπε στο κοινό. Mια δήλωση που πολλοί θεώρησαν ενδεικτική της κατάστασής του. Και ίσως όχι άδικα.

O 58χρονος τραγουδιστής ήταν εκείνος που ζήτησε τον χωρισμό τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από 19 χρόνια γάμου. Πηγές αναφέρουν ότι η Κίντμαν αιφνιδιάστηκε από την απόφασή του, ενώ δεν περίμενε ότι θα της αποδοθεί ευθύνη για τη διάλυση της σχέσης, λόγω της απαιτητικής καριέρας της. Η ίδια, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν επιθυμούσε να χωρίσει καιπροσπάθησε να σώσει τον γάμο.

Αντίθετα, ο Έρμπαν φέρεται να προσαρμόστηκε γρήγορα στη νέα του ζωή ως εργένης, με αναφορές στα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για έντονη κοινωνική δραστηριότητα και συναναστροφές με νεότερες γυναίκες. Πλέον, σύμφωνα με την «Daily Mail», η κατάσταση μεταξύ τους έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Πηγή αναφέρει στο μέσο ότι το πρώην ζευγάρι δεν επικοινωνεί καν, ενώ ο Έρμπαν φέρεται να περνά μια «κρίση μέσης ηλικίας» και να έχει αλλάξει εντελώς ως άνθρωπος. «Δεν είναι πια ο ίδιος. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζει», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, νέο κύμα συζητήσεων προκάλεσε συνέντευξη της κόρης τους, Sunday Rose. Η 17χρονη, που έχει ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, ευχαρίστησε δημόσια τη μητέρα της για την επιρροή και τη στήριξή της, χωρίς όμως να αναφερθεί καθόλου στον πατέρα της. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με πηγές, ενόχλησε ιδιαίτερα τον Έρμπαν. Ωστόσο, άλλες πηγές απορρίπτουν κάθε σενάριο ότι η Κίντμαν επηρέασε τις κόρες τους, τονίζοντας ότι τα παιδιά έχουν διαμορφώσει τη δική τους άποψη.

«Τα κορίτσια είναι αρκετά μεγάλα για να βλέπουν και να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει», αναφέρουν, επισημαίνοντας ότι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους με τη μητέρα τους.

Παρά τα προσωπικά ζητήματα, η Νικόλ Κίντμαν δείχνει να διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική και δυναμική περίοδο. Η νέα της σειρά «Scarpetta» στο Amazon Prime έχει ήδη εξασφαλίσει δεύτερη σεζόν, ενώ σύντομα θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με το «Practical Magic 2», δίπλα στη Σάντρα Μπούλοκ.

Παράλληλα, συνεχίζει τα γυρίσματα της σειράς «Lioness», ενώ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, με προορισμούς όπως η Ανταρκτική, τα Γκαλαπάγκος και το Περού. «Αντιστέκομαι στους περιορισμούς. Θέλω να εξερευνήσω πράγματα, όχι μόνο στη δουλειά, αλλά και στη ζωή μου. Τα επόμενα χρόνια είναι για περιπέτειες».

Πηγή: skai.gr

