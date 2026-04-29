Η Νικόλ Κίντμαν έκλεψε την παράσταση στη Γαλλία, στην επίδειξη μόδας για τον οίκο Chanel. Ωστόσο, αυτό που κέντρισε την προσοχή των φωτογράφων ήταν τα μοβ σημάδια στα χέρια της, ποζάροντας με το μαύρο φόρεμά της.

Ωστόσο, μετά από πιο προσεκτική ματιά, φάνηκε πως επρόκειτο για μελάνι από την υπογραφή αυτόγραφων. Η σταρ του Χόλιγουντ μάγεψε τους παρευρισκόμενους με το κομψό της φόρεμα, το οποίο κατέληγε σε εντυπωσιακή ανοιχτή πλάτη. Κάποια στιγμή, η πρωταγωνίστρια του «Practical Magic» ένωσε τα χέρια της σε στάση προσευχής πριν στείλει ένα φιλί.

Το μαύρο φόρεμα της Νικόλ Κίντμαν είχε συντηρητική γραμμή στο μπροστινό μέρος, με maxi μήκος μέχρι τους αστραγάλους, ωστόσο η ανοιχτή πλάτη του ξεχώριζε χάρη σε μια floral λεπτομέρεια που συγκρατούνταν με αλυσίδες.

Στην επίδειξη παρευρέθηκε και η κόρη του εκλιπόντος θεατρικού συγγραφέα Τζον Μπερν και της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Τίλντα Σουίντον, η Όνορ Σουίντον-Μπερν, η οποία εμφανίστηκε μαζί με τη μητέρα της.

Η Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε επίσης στον ίδιο χώρο με τη βραβευμένη με Όσκαρ Μαριόν Κοτιγιάρ, τη σκηνοθέτιδα Σοφία Κόπολα, τη δημιουργό και ηθοποιό του «Chewing Gum» Μικαέλα Κόελ και τον ράπερ A$AP Rocky.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται μετά την πρώτη δημόσια αναφορά της ηθοποιού στο διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν. Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν ήταν παντρεμένοι για 19 χρόνια, πριν ανακοινώσουν τον αιφνιδιαστικό χωρισμό τους τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Και οι δύο έχουν κρατήσει χαμηλούς τόνους σχετικά με τον χωρισμό.

«Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου και το να τη διατηρούμε όπως είναι, προχωρώντας μπροστά. Αυτό είναι όλο», ανέφερε. «Παραμένω στη λογική του “είμαστε μια οικογένεια” και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Τα όμορφα κορίτσια μου, οι αγαπημένες μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

