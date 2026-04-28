Όταν βουδιστής-dealer πούλησε ηρωίνη στον Μικ Τζάγκερ - Μια ανάσα από τον θάνατο

Σοκ προκαλεί νέα αποκάλυψη για τον θρύλο των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον θάνατο από υπερβολική δόση ηρωίνης τη δεκαετία του 1970. Τα νέα στοιχεία περιλαμβάνονται στο βιβλίο του συγγραφέα Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography».

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώθηκε το 1976, όταν ο τραγουδιστής ήταν 33 ετών, μέσα σε διαμέρισμα φίλου του στη Νέα Υόρκη. Πιο συγκεκριμένα, την αποκάλυψη κάνει ο παραγωγός Μάρσαλ Τσες, τότε πρόεδρος της Rolling Stones Records, ο οποίος περιγράφει ότι ο Μικ Τζάγκερ κατέρρευσε μετά τη χρήση ηρωίνης, που φέρεται να είχε προμηθευτεί από έναν βουδιστή-έμπορο ναρκωτικών που δρούσε στην πόλη.

Rolling Stones legend Mick Jagger 'almost died of an overdose after buying heroin from a buddhist drug dealer' in the 1970s https://t.co/aJ8Vp5YgU5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 27, 2026

Σύμφωνα με την αφήγηση, «ο Μικ ήταν αναίσθητος», με τον Τσες να προσπαθεί απεγνωσμένα να τον συνεφέρει, χωρίς αποτέλεσμα. Η κατάσταση έγινε δραματική όταν τα χείλη του τραγουδιστή άρχισαν να γίνονται μπλε, ένδειξη υπερβολικής δόσης, με τον παραγωγό να καλεί ασθενοφόρο και να επιχειρεί τεχνητή αναπνοή.

«Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Είχα τρομάξει. Ο Μικ Τζάγκερ θα πέθαινε στο διαμέρισμά μου», φέρεται να είπε. Στο σημείο έφτασε και ο ισχυρός άνδρας της δισκογραφίας, Άχμετ Ερτεγκούν, μαζί με την ηθοποιό Φέι Ντάναγουεϊ, η οποία φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο του νοσοκομείου Lenox Hill, ώστε να εξασφαλιστεί διακριτική νοσηλεία, χωρίς δημοσιότητα. Τελικά, ο τραγουδιστής σώθηκε, καθώς άρχισε να αναπνέει ξανά όταν του χορηγήθηκε οξυγόνο από τους διασώστες.

Παρά τις ακραίες στιγμές του παρελθόντος, οι Rolling Stones συνεχίζουν για περισσότερες από έξι δεκαετίες την πορεία τους στη μουσική σκηνή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκρότημα έχει ήδη ολοκληρώσει το νέο του άλμπουμ, περίπου δυόμισι χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του, ενώ φέρεται να το προωθεί με αναφορές στο παλιό του όνομα «The Cockroaches», που χρησιμοποιούσε για πιο μυστικές εμφανίσεις.

Το άλμπουμ αναμένεται να τιτλοφορείται «Foreign Tongues» και θα προηγηθεί η κυκλοφορία του τραγουδιού «Mr Charm». Οι βασικοί συντελεστές του συγκροτήματος -ο Μικ Τζάγκερ, ο Ρόνι Γουντ και ο Κιθ Ρίτσαρντς- αναμένεται να πραγματοποιήσουν επιλεγμένες εμφανίσεις για την προώθηση της νέας δουλειάς, χωρίς όμως να υπάρχουν σχέδια για πλήρη περιοδεία.

Πηγή: skai.gr

