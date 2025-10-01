Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν: Τα έγγραφα διαζυγίου, η επιμέλεια των παιδιών και όλες οι λεπτομέρειες για τον χωρισμό-σοκ

Η Νικόλ Κίντμαν θα είναι η κηδεμόνας των κοριτσιών της, της 17χρονης Σάντεϊ Ρόουζ και της 14χρονης Φέιθ Μάργκαρετ, στο πλαίσιο του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, τα οποία επικαλείται η «Daily Mail», η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος τραγουδιστής της κάντρι έχουν συμφωνήσει σε ένα ασυνήθιστο πρόγραμμα γονικής μέριμνας. Η διάσημη ηθοποιός θα έχει την επιμέλεια των κοριτσιών για 306 ημέρες, ενώ ο Κιθ μόνο για 59.

Ο Κιθ Έρμπαν θα έχει τα παιδιά από τις 10 π.μ. το Σάββατο έως τις 6 μ.μ. την Κυριακή κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, ενώ η Νικόλ Κίντμαν θα τα φροντίζει τον υπόλοιπο χρόνο.

Tomorrow's front page: Nicole files for divorce after '3 years apart'



Read more: https://t.co/loirmHFlpk pic.twitter.com/9cm6JaELZP — The Sun (@TheSun) September 30, 2025

Το πρώην ζευγάρι -πλέον θεωρείται οριστικός ο χωρισμός τους- έχει επίσης μοιράσει τις ειδικές περιστάσεις που θα περάσουν με τις κόρες τους: η Κίντμαν θα τις έχει την Ημέρα της Μητέρας και το Πάσχα, ενώ ο Έρμπαν θα τις παίρνει την Ημέρα του Πατέρα και την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Επίσης, τα έγγραφα ορίζουν ότι η Νικόλ και ο Κιθ θα λαμβάνουν από κοινού τις σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις κόρες τους, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Κανένα από τα δύο μέρη δεν θα λαμβάνει μηνιαία διατροφή για τα παιδιά, καθώς ο πρώην σύζυγός της έχει ήδη «προπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις διατροφής», όπως αναφέρεται σε αυτά.

Παρά το διαζύγιο, και οι δύο σταρ θα συνεχίσουν να «παρέχουν μια στοργική, σταθερή και συνεπή σχέση με τα παιδιά». Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν δεν πρέπει, επίσης, να «μιλούν άσχημα ο ένας για τον άλλον» ή για άλλα μέλη της οικογένειας. Το πρώην ζευγάρι θα «ενθαρρύνει» τα παιδιά τους να «αγαπούν τον άλλο γονέα και να αισθάνονται άνετα και στις δύο οικογένειες».

Οι σταρ θα πρέπει, επίσης, να παρακολουθήσουν ένα «υποχρεωτικό σεμινάριο γονικής μέριμνας» εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης διαζυγίου. Το συμβολαιογραφικό σχέδιο γονικής μέριμνας υπογράφηκε από τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ ο πρώην σύζυγός της το υπέγραψε στις 29 Αυγούστου, λίγες ημέρες νωρίτερα. Το πρώην ζευγάρι παραιτήθηκε από τη διατροφή των παιδιών και συμφώνησε να μοιραστεί τα δικαστικά έξοδα.

Η Νικόλ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, μετά από 19 χρόνια γάμου, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές. Κατά τη διάρκεια του 19χρονου γάμου τους, το πρώην ισχυρό ζευγάρι συγκέντρωσε ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 282 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με τον εθισμό στο παρελθόν.

Ο Κιθ Έρμπαν, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, μετακόμισε από την έπαυλη τους στο Νάσβιλ, ενώ βρισκόταν σε μουσική περιοδεία. Από την άλλη, η ηθοποιός έμεινε πίσω με τα παιδιά και ασχολήθηκε με ένα πολυάσχολο πρόγραμμα γυρισμάτων στο Λονδίνο, νοικιάζοντας μια πολυτελή έπαυλη για 87.000 δολάρια τον μήνα, ενώ γυρνούσε τη συνέχεια της ταινίας «Practical Magic».

Inside Nicole Kidman and Keith Urban's divorce documents: Papers show VERY unique requests about child custody arrangements and details of their split https://t.co/V0cx1rYubE — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.