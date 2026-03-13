Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε το πιο άβολο φιλί της στην οθόνη - Kαι δεν είναι ο Τομ Κρουζ…

Μια απρόσμενη και αρκετά χιουμοριστική αποκάλυψη έκανε η Νικόλ Κίντμαν σχετικά με τις σκηνές φιλιού που έχει γυρίσει στην καριέρα της. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μιλώντας στο podcast «Las Culturistas» ανέφερε ότι ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά «Big Little Lies», Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, της προκάλεσε… αμηχανία όταν εμφανίστηκε σε γύρισμα έχοντας φάει φαλάφελ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όταν έφαγε ένα σάντουιτς φαλάφελ πριν γυρίσουμε σκηνή φιλιού, του είπα: “Όχι Alex! Υποτίθεται ότι πρέπει να σε θέλω και να σε φιλάω”».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η κακή αναπνοή είναι για εκείνη «αδιαπραγμάτευτη». «Μπορεί να είναι ο πιο όμορφος άντρας στον κόσμο, αλλά αν έχει κακή αναπνοή, για μένα τελείωσε», δήλωσε.

Στη δημοφιλή σειρά του HBO, οι δύο ηθοποιοί υποδύονταν ένα ζευγάρι που εξωτερικά έμοιαζε ιδανικό, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες υπήρχε κακοποιητική σχέση. Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ποια διάσημη θεωρεί ότι μυρίζει καλύτερα: τη Ριάνα. «Είναι μεθυστική. Θα μπορούσα να την ακολουθώ παντού», είπε γελώντας.

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε και για τη ζωή της μετά τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο κόρες. Σε συνέντευξή της στο «Variety» τόνισε ότι προτεραιότητά της παραμένει η οικογένεια. «Είμαστε και θα παραμείνουμε οικογένεια. Αυτό έχει σημασία», είπε. Μετά το διαζύγιο, η Κίντμαν αφιέρωσε χρόνο σε ταξίδια με φίλους και συγγενείς. Όπως δήλωσε, πλέον κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία: «Τώρα βρίσκομαι σε μια φάση που λέω: “2026, πάμε!”».

Πηγή: skai.gr

