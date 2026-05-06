Νίκη-βόμβα της Τζολί κατά του Πιτ: Μπλόκο» στα μυστικά emails για το Château Miraval

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στη μακροχρόνια και ιδιαίτερα σκληρή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πέτυχε αυτό που οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν «σημαντική νίκη», όταν δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφάσισε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Μπραντ Πιτ και στη νομική του ομάδα 22 εμπιστευτικά emails που σχετίζονται με τη δικαστική υπόθεση.

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που επικαλείται η «Daily Mail», το εφετείο έκρινε ότι τα emails περιλάμβαναν νομικές στρατηγικές και εμπιστευτικές επικοινωνίες, γεγονός που τα καθιστά προστατευμένα και μη προσβάσιμα από την ομάδα του Μπραντ Πιτ.

Ο δικηγόρος της ηθοποιού, Πολ Μέρφι, σχολίασε πως η απόφαση αποτελεί «μια σημαντική νίκη» για την Αντζελίνα Τζολί και κατηγόρησε ανοιχτά τον Μπραντ Πιτ ότι επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε απολύτως εμπιστευτικά έγγραφα. «Η απόφαση δείχνει ότι ο κύριος Πιτ ξεπέρασε κάθε όριο όταν ζήτησε πρόσβαση σε, προφανώς, προστατευμένα έγγραφα. Αρχικά, απαίτησε 126 εμπιστευτικά έγγραφα, στη συνέχεια περιόρισε το αίτημά του στα 22 και τελικά δεν θα πάρει τίποτα, απολύτως τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται, όπως υποστηρίζει η πλευρά της Τζολί, σε ένα «μοτίβο ελέγχου» που ο Μπραντ Πιτ προσπαθεί να ασκήσει πάνω στην πρώην σύζυγό του, ακόμη και στις επικοινωνίες της με τους δικηγόρους της.

Από την άλλη πλευρά, πηγή κοντά στον Μπραντ Πιτ υποστήριξε στο TMZ ότι η απόφαση αυτή είναι μόνο προσωρινή και ότι η ομάδα της Αντζελίνα Τζολί απλώς προσπαθεί να κρατήσει εκτός δικαστηρίου πληροφορίες που αφορούν τις πραγματικές της προθέσεις.

Παρόλα αυτά, ο 62χρονος σταρ πέτυχε και ο ίδιος μία μικρή δικαστική νίκη, καθώς το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της Τζολί να επιβληθούν κυρώσεις ύψους 34.000 δολαρίων στους δικηγόρους του, επειδή επιχείρησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα emails.

Η υπόθεση του Château Miraval συνεχίζει να εξελίσσεται σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές διαμάχες του Χόλιγουντ. Το διάσημο κτήμα και οι αμπελώνες στη νότια Γαλλία αποκτήθηκαν από το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και αποτέλεσαν για χρόνια σύμβολο της κοινής ζωής τους. Εκεί πραγματοποιήθηκε και ο γάμος τους το 2014.

Η σύγκρουση ξεκίνησε το 2022, όταν ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή εναντίον της Αντζελίνα Τζολί, κατηγορώντας την ότι πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η Τζολί απάντησε ότι δεν είχε καμία νομική υποχρέωση να ζητήσει άδεια από τον πρώην σύζυγό της για την πώληση του ποσοστού της.

Πηγή: skai.gr

