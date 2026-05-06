Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει ένα σημαντικό διάλειμμα από την πολυσυζητημένη προσπάθειά της να αποκτήσει άδεια άσκησης δικηγορίας στην Καλιφόρνια, έπειτα από τις συνεχόμενες αποτυχίες που δοκίμασαν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας δεν συμμετείχε στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου, ενώ δεν σκοπεύει να δοκιμάσει ξανά ούτε στην επόμενη εξεταστική περίοδο του Ιουλίου. Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η Κιμ σχεδιάζει να επιστρέψει στην προσπάθεια το 2027, επιλέγοντας να απομακρυνθεί προσωρινά από τη διαδικασία.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει δώσει μέχρι στιγμής μία φορά τις τελικές εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας, χωρίς επιτυχία. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε δυσκολευτεί ιδιαίτερα και με το λεγόμενο «baby bar», την προκαταρκτική εξέταση που απαιτείται για να συνεχίσει κάποιος τη νομική μαθητεία χωρίς να έχει φοιτήσει σε παραδοσιακή Νομική Σχολή.

Χρειάστηκε τέσσερις προσπάθειες μέχρι να περάσει το συγκεκριμένο στάδιο το 2021, γεγονός που τότε είχε παρουσιάσει ως προσωπικό θρίαμβο, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες και τις ώρες εξαντλητικής μελέτης που απαιτούσε η διαδικασία.

She could’ve been halfway through or almost finished with law school at this point, instead of trying to pass the bar on vibes. Smh https://t.co/sSrli9Z36G — Bej’a (@imtoothirty) May 6, 2026

Τον περασμένο Νοέμβριο, η ίδια αποκάλυψε δημόσια ότι απέτυχε και στις εξετάσεις του Ιουλίου για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου. «Λοιπόν… δεν είμαι ακόμη δικηγόρος. Απλώς υποδύομαι μια πολύ καλοντυμένη δικηγόρο στην τηλεόραση», είχε γράψει με αυτοσαρκασμό στο Instagram Story της, αναφερόμενη παράλληλα στον ρόλο της στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, «All’s Fair», όπου ενσαρκώνει μία δικηγόρο.

Παρά την αποτυχία, η ίδια είχε επιμείνει ότι δεν εγκαταλείπει το όνειρό της. «Έξι χρόνια σε αυτό το ταξίδι της Νομικής και συνεχίζω μέχρι να περάσω τις εξετάσεις. Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς να τα παρατάω, μόνο περισσότερο διάβασμα και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Time», η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι η τελευταία αποτυχία επηρέασε έντονα την ψυχολογία της και «γκρέμισε» την αυτοπεποίθησή της. «Χρειάστηκα χρόνο για να το επεξεργαστώ. Όταν πήρα τα αποτελέσματα δεν αισθανόμουν καλά. Για αρκετό καιρό ένιωθα άβολα και χωρίς αυτοπεποίθηση», εξομολογήθηκε.

Η ίδια αποκάλυψε μάλιστα ότι γνώριζε πως τα αποτελέσματα θα γίνονταν αμέσως «viral» στο διαδίκτυο και ήθελε να προλάβει η ίδια τη δημοσιοποίηση της αποτυχίας της. Η δύσκολη αυτή περίοδος είχε καταγραφεί και στο reality «The Kardashians», όπου η Κιμ εμφανίστηκε να καταρρέει ψυχολογικά εξαιτίας της πίεσης των σπουδών και της εξαντλητικής προετοιμασίας. Σε ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της σειράς, είχε δηλώσει με δάκρυα στα μάτια: «Θα βάλω τα κλάματα γιατί είναι πραγματικά εξαντλητικό».

Η Κιμ περιέγραψε πως ένιωθε ότι είχε φτάσει στα όριά της, ενώ αποκάλυψε ότι υπέφερε ακόμη και σωματικά από το άγχος και τις ατελείωτες ώρες μελέτης. «Έπαθα πρόβλημα με τη μέση μου και κάθε φορά που νιώθω ότι κάνω ένα βήμα μπροστά, κάτι με τραβά πίσω. Δεν μπορούσα σχεδόν ούτε να περπατήσω ούτε να καθίσω», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

