Λίλη Πυράκη: Ώρες αγωνίας για τους γονείς της στη Ρόδο

Ώρες μεγάλης αγωνίας πέρασε η Λιλή Πυράκη το σαββατοκύριακο, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Bora που έπληξε και τη Ρόδο. Η ίδια προσπαθούσε ώρα να εντοπίσει τους γονείς της που ζουν στο νησί και δεν τα κατάφερνε με αποτέλεσμα βλέποντας και το τι γίνεται στον τόπο της καταγωγής της να περάσιε πολύ δσύκολες στιγμές.

«Εγώ πέρασα ένα πάρα πολύ δύσκολο σαββατοκύριακο, γιατί όλη μου η οικογένεια είναι στη Ρόδο, όλοι μου οι φίλοι είναι στη Ρόδο, όλη μου η ζωή είναι στη Ρόδο. Το βράδυ δεν μπορούσα να βρω τους γονείς μου στο τηλέφωνο, είχε απαγόρευση κυκλοφορίας… Το σπίτι μου είναι πολύ κοντά, είναι στην περιοχή Ιξιά. Οι γονείς μου δεν είχαν φτάσει, στο σπίτι δεν σήκωναν το τηλέφωνο…» είπε η δημοσιογράφος του Breakfast@star και συνέχισε:

«Δεν καταλαβαίνετε τι πέρασα μέχρι να τους βρω. Όσο έβλεπα αυτά, δεν ήξερα ότι είναι καλά… Ήταν στο δρόμο, άργησαν να γυρίσουν γιατί είχαν μια υποχρέωση. Είχε ήδη ξεκινήσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Βρήκαν ένα σπίτι…. Είχε πλημμυρίσει όλο το υπόγειο του σπιτιού μου, έχουν καταστραφεί τα πάντα. Για μένα το πρώτο είναι ότι είναι καλά, αλλά μιλάμε για καταστροφή. Έπιπλα, φωτογραφίες, τι να σας λέω. Είμαι λίγο ταραγμένη, συγγνώμη και λένε ότι 1 με 4 θα ξαναξεκινήσει η βροχή. Η λάσπη μου λέει η μαμά μου δεν περιγράφεται. Τους στέλνω την αγάπη μου. Κουράγιο και υπομονή»

