Βασιλική Τρουφάκου: Επέστρεψε με τον γιο της στην πόλη που έμαθε ότι ήταν έγκυος

Ένας συναισθηματικός προορισμός για τη Βασιλική Τρουφάκου στη χώρα που πριν από έναν χρόνο ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος, όπως αποκάλυψε η ίδια καλεσμένη πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή «Μαμα-δες».

«Ήμουν εκτός Ελλάδας, ήμασταν στην Ολλανδία και πήρα ένα τεστ εκεί. Και έγραφε zwanger και γκουγκλαρα τις λέξεις να καταλάβω τι βγήκε. Είναι τελείως γελοίο.

Ήμασταν και τσακωμένοι πιο πριν και του το δείχνω και μου λέει τι είναι αυτό… Κλασσική περίπτωση zwanger του λέω…. Κάναμε ένα celebration με θαλασσινά εκεί που εκ των υστέρων μάθαμε ότι ήταν λάθος επιλογή» είχε πει η ηθοποιός γελώντας.

Και τώρα βρίσκεται εκεί με τον γιο της στο καρότσι του κάνοντας βόλτες στο υπέροχο Άμστερνταμ που πάντα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της μαμάς και του μπαμπά του. Και φανταζόμαστε στο μέλλον μαθαίνοντας την ιστορία και στην καρδιά του ίδιου. Κάτι σαν επέτειος δηλαδή που γιορτάστηκε φέτος στο ίδιο μέρος αλλά με το νέο μέλος της οικογένειας μαζί.

Μαζί τους στο ταξίδι και η μαμά της Βασιλικής Τρουφάκου που είναι συχνά travel buddy της σε διάφορους προορισμούς. Η Βασιλική της έχει μεγάλη αδυναμία και πολύ συχνά την έχουμε δει να τη συνοδεύει εκτός Ελλάδος. Βόλτες στα κανάλια, επισκέψεις σε μουσεία και άφθονο καλό φαγητό. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο;

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.