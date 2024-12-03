Eυτυχώς που υπάρχει και η Alessandra Ambrosio και μας ταξιδεύει ανά την υφήλιο μέσω του Instagram της. Οι θαυμαστές της την ακολουθούν φανατικά, γι' αυτό και οι φωτογραφίες που «ανεβάζει» η ίδια είναι πάντα σέξι. Έτσι, λοιπόν, αυτή τη φορά το διάσημο μοντέλο πήγε για διακοπές στη Χαβάη και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το άλμπουμ φωτογραφιών της.

Στις φωτογραφίες το διάσημο μοντέλο ποζάρει στην άμμο, ενώ δημοσίευσε και στιγμιότυπα που τη δείχνουν να απολαμβάνει τη γυμναστική της στη θάλασσα. Η Alessandra Ambrosio έγραψε στην ανάρτησή της: «Αυτά... από το μαγικό Καουάι». Μετά τις διακοπές στη Χαβάη, η Alessandra Ambrosio εμφανίστηκε και στα Fashion Awards 2024, με μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση.

Το μοντέλο έχει δύο παιδιά, την Anja και τον 11χρονο Noah, με τον πρώην της, Jamie Mazur. Η Ambrosio και ο επιχειρηματίας ήταν μαζί για 10 χρόνια πριν χωρίσουν οριστικά το 2018. Είχε, επίσης, συνδεθεί ρομαντικά με τον Nicol Oddi, από το 2018 έως το 2020. Η Ambrosio, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, βγαίνει με τον 39χρονο γιο του πολυεκατομμυριούχου Ιρλανδού επιχειρηματία Sir Michael Smurfit, Alexander Smurfit. Στις αρχές Ιουλίου, το ζευγάρι εθεάθη να απολαμβάνει μια ρομαντική απόδραση στην Ίμπιζα. Ο πατέρας του Michael έχει περιουσία που αγγίζει τα 400 εκατ. δολάρια.

