Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε ότι συχνά ξυπνάει με σκέψεις για τη θνητότητά της. Η 57χρονη ηθοποιός πόζαρε για το εξώφυλλο του βρετανικού GQ «Άνδρες της Χρονιάς 2024».

Η σταρ, η οποία πλέον είναι 50 ετών, ανέφερε ότι άλλαξε η κοσμοθεωρία της για τη ζωή. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών μίλησε για την εναρμόνιση με τα συναισθήματά της όταν ρωτήθηκε γιατί νιώθει τα πράγματα πιο βαθιά τώρα.

Η ηθοποιός εξήγησε: «Η ζωή έρχεται κάποιες φορές και σου δίνει ένα ‘’χτύπημα’’. Η απώλεια των γονιών, η ανατροφή των παιδιών, ο γάμος σε κάνουν πιο ευαίσθητο άνθρωπο. Η ζωή είναι σίγουρα ένα ταξίδι. Και καθώς μεγαλώνεις, γίνεσαι πιο ευάλωτος… Ξυπνάς στις 3 τα ξημερώματα κλαίγοντας. Έχεις ένα μούδιασμα κι εγώ είμαι μέσα σε αυτό».

Η Nicole Kidman αναφέρθηκε και πάλι στη θνητότητα, καθώς αναλογίστηκε πώς η απώλεια των γονιών της και η ανατροφή των δικών της παιδιών άλλαξε την άποψή της για τη ζωή. «Όταν μεγαλώνεις παιδιά σκέφτεσαι: ‘’Πρέπει να μείνω εδώ. Θέλω να τα δω όλα αυτά’’. Είναι καταστροφικό και ταυτόχρονα όμορφο».

Η ηθοποιός έχει χάσει και τους δύο γονείς της. Ο πατέρας της πέθανε το 2014, ενώ η μητέρα της, Janelle, απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 84 ετών. Έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Keith Urban, τον οποίο παντρεύτηκε το 2006. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει, επίσης, άλλα δύο παιδιά -υιοθετημένα- με τον πρώην σύζυγό της, Tom Cruise.

Αναπολώντας τις ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Κίντμαν θυμήθηκε μια στιγμή που οι κόρες της, οι οποίες ήταν τότε τεσσάρων και έξι ετών, την είδαν να κλαίει. «Η μικρή δεν μπορούσε να καταλάβει αν υποκρινόμουν, ενώ η μεγαλύτερη δεν ήθελε να με βλέπει λυπημένη. Δεν ήθελαν να υπάρχει θλίψη στο σπίτι». Για την απώλεια της μητέρας της επισήμανε ότι ήταν η «πυξίδα» της και ότι αγαπούσε και υποστήριζε την καριέρα της.

«Ήταν η πυξίδα μου κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που ήθελε για την αδελφή μου και εμένα ήταν να δημιουργήσουμε γυναίκες σε αυτόν τον κόσμο που να αισθάνονται ότι μπορούν να εκφραστούν και να έχουν ευκαιρίες, ειδικά πράγματα που δεν είχε από τη γενιά της».

Πηγή: skai.gr

