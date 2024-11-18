Η 21χρονη Victoria Kjær Theilvig από τη Δανία κατέκτησε τον τίτλο της Μις Υφήλιος 2024, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Δανή που κατακτά τον κορυφαίο διαγωνισμό ομορφιάς.

Η Theilvig, χορεύτρια, επιχειρηματίας και μελλοντική δικηγόρος, αναδείχθηκε νικήτρια ανάμεσα σε περισσότερες από 120 συμμετέχουσες στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ στην Πόλη του Μεξικού. Η νέα Miss Universe δέχθηκε το στέμμα από την απερχόμενη κάτοχο του τίτλου, Sheynnis Palacios από τη Νικαράγουα, υπό τα χειροκροτήματα των υπόλοιπων φιναλίστ.

Οι διαγωνιζόμενες πέρασαν από δοκιμασίες με μαγιό και βραδινά φορέματα, ενώ οι πέντε καλύτερες απάντησαν σε ερωτήσεις για την ηγεσία, την ανθεκτικότητα και την προσωπική ζωή. Όταν ρωτήθηκε πώς θα ζούσε διαφορετικά αν δεν υπήρχε κριτική, η Theilvig απάντησε: «Δεν θα άλλαζα τίποτα, ζω κάθε μέρα στο έπακρο». Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στους θεατές: «Συνεχίστε να αγωνίζεστε, ανεξάρτητα από το από πού προέρχεστε. Στέκομαι εδώ απόψε γιατί ήθελα να αλλάξω την ιστορία και το κατάφερα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.