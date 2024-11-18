Λογαριασμός
Angelina Jolie: Εμφανίστηκε με τον γιο της Knox στα βραβεία Governors 2024 - «Φτυστός» ο Brad Pitt! (video-φωτό)

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 16χρονος γιος της έκλεψαν τις εντυπώσεις με την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί... 

Angelina Jolie

Η Αντζελίνα Τζολί έδειχνε περήφανη μαμά καθώς έλαμπε δίπλα στον γιο της, Νοξ Τζολί-Πιτ, στα βραβεία Governors, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024. 

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 16χρονος γιος της, ο οποίος είναι «φτυστός» ο Brad Pitt, έκλεψαν τις εντυπώσεις με την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί με το υπέροχο στυλ τους. 

Angelina Jolie

Η διάσημη ηθοποιός έδειχνε λαμπερή μέσα σε ένα κίτρινο φόρεμα και κρατούσε αγκαζέ τον έφηβο γιο της, ο οποίος ήταν κομψός επιλέγοντας για την περίσταση ένα κλασικό κοστούμι.

Angelina Jolie

Ο Νοξ περπάτησε για τελευταία φορά σε κόκκινο χαλί τον Οκτώβριο του 2021, όταν μαζί με τα αδέρφια του Μάντοξ, Ζαχάρα, Σιλό και Βιβιέν έδειξαν υποστήριξη στη μητέρα τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Eternals» στο Λονδίνο. 

