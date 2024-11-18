Μια αποκαλυπτική φωτογραφία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Lauren Sanchez, η οποία προετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος στο Άσπεν, τα Χριστούγεννα.

Στη φωτογραφία, η μέλλουσα κυρία Μπέζος πόζαρε φορώντας ένα μαύρο κοντό φόρεμα με ανοιχτό ντεκολτέ. Το μοναδικό αξεσουάρ που επέλεξε ήταν ένα μενταγιόν, εμπνευσμένο από τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της.

Το γράμμα «Β» στο μενταγιόν, όπως γράφει η «Daily Mail», είναι αφενός άλλο ένα σημάδι της αγάπης της για τον Τζεφ Μπέζος και αφετέρου ένα μήνυμα για την αλλαγή που ετοιμάζεται μετά τον γάμο τους τα Χριστούγεννα. Η ίδια, εξάλλου, δεν κρύβει την αγάπη της για τον Τζεφ Μπέζος ακόμη και στις αναρτήσεις της στα social media.

Ο Τζεφ Μπέζος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον Μάιο του 2023 με ένα μονόπετρο με ροζ διαμάντια αξίας 2,5 εκατ. δολαρίων, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές στη Νότια Γαλλία με το υπερπολυτελές γιοτ του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδρυτής της Amazon, είναι σήμερα ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή αξία 235 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index. Ο πλούτος του έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 57,7 δισ. δολάρια.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2019, πριν βγει το διαζύγιο της Σάντσεζ από τον επί 13 χρόνια σύζυγό της, Patrick Whitesell, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Πηγή: skai.gr

