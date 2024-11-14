Εύα Λονγκόρια: Εγκατέλειψε τις ΗΠΑ εξαιτίας της εκλογής Τραμπ

Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε ότι εγκαταλείπει τις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά της μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024.

«Είμαι προνομιούχος», παραδέχτηκε η σταρ των «Desperate Housewives» στη Marie Claire για το εξώφυλλό της τον Νοέμβριο του 2024, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

«Θα ξεφύγω και θα πάω κάπου. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν είναι τόσο τυχεροί. Θα μείνουν κολλημένοι σε αυτή τη δυστοπική χώρα και το άγχος και η στενοχώρια μου είναι για αυτούς».

Πηγή: skai.gr

