Η Bianca Censori έκανε και πάλι το θαύμα της. Εμφανίστηκε γυμνή - πέφτουμε από τα σύννεφα- σε livestream του Kanye West, λίγο αφότου οι θαυμαστές είχαν ακούσει τον Kanye West να διατυμπανίζει ότι είναι γκέι.

Ο 47χρονος ράπερ, ο οποίος ακούει στο όνομα «Ye», εθεάθη σε βίντεο να περπατάει, λίγα βήματα πίσω από τη σύζυγό του, η οποία άφησε ελάχιστα στη φαντασία καθώς καμάρωνε γυμνή μέσα στο δωμάτιο. Το 30χρονο μοντέλο και σύζυγος του Kanye West, που μία χωρίζουν και μία είναι και πάλι μαζί, άφησε ελάχιστα στη φαντασία όπως μονάχα αυτή γνωρίζει. Τα εσώρουχα στην περίπτωσή της είναι περιττά.

Σε αντίθεση με τη, σχεδόν, γυμνή της εμφάνιση, η Bianca Censori κάλυψε το πρόσωπό της με μια μελαχρινή περούκα με αφέλειες, αλλά τα τακούνια έκαναν τη διαφορά. Δεν νομίζετε;

Το livestream ήταν μία από τις πρώτες φορές που το ζευγάρι, το οποίο έχει κατακλυστεί από φήμες διαζυγίου μετά την εμφάνισή του στα Grammys, εθεάθη μαζί εδώ και σχεδόν δύο μήνες. Η επανένωσή τους έρχεται λίγο μετά τον υποτιθέμενο χωρισμό τους, αφού ο West ισχυρίστηκε ότι η επί δύο χρόνια σύζυγός του το είχε… σκάσει.

Πρόσφατα, ο αμφιλεγόμενος ράπερ εμφανίστηκε σε βίντεο να καταγγέλλει ότι δεν βλέπει τα παιδιά του, που έχει αποκτήσει με την Κιμ Καρντάσιαν, και να φωνάζει ότι είναι γκέι.

Καθώς ολοκλήρωνε τη δίλεπτη έκρηξή του, ακούγεται να λέει: «Δεν έχω καμία γ@@@@@@η κληρονομιά, γιατί νομίζεις ότι τα χάνω έτσι;». Συνεχίζοντας, ο ράπερ προσθέτει: «Είμαι γκέι, υπεύθυνος για την κληρονομιά μου, και είμαι γκέι. Είμαι υπεύθυνος για την κληρονομιά μου».

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη διχογνωμία και συζήτηση μεταξύ των ακολούθων και θαυμαστών του, αλλά και γενικότερα των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το αν είπε πραγματικά «είμαι γκέι» ή αν μιλούσε για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο και επαναλάμβανε «είμαι ο Ye». Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν…

