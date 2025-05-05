Nia Vardalos: Ο θάνατος του πατέρα της μέσα στην καραντίνα

Την πρώτη της συνέντευξη στην κυπριακή τηλεόραση έδωσε η Νia Vardalos και μάλιστα στα Ελληνικά. Ο Τάσος Τρύφωνος ήταν εκείνος που εξασφάλισε αυτή την αποκλειστικότητα για την εκπομπή του Τετ-α-τετ που μεταδίδεται από τον Alpha Kύπρου.

Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός μίλησε για τη ζωή της στον Καναδά ενώ αναφέρθηκε και στον θάνατο του πατέρα της.

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Καναδά. Οι γονείς μου είναι Έλληνες. Αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας χάνουμε κάτι από μέσα μας. Το Νία είναι από το Ευγενία - Αντωνία. Η μία γιαγιά ήταν στα Καλάβρυτα και η άλλη ήρθε από τη Σμύρνη και ζούσε στον Καναδά. Κλασική ελληνική οικογένεια. Έχω 27 ξαδέρφια, είμαστε πολύ κοντά γιατί στον Καναδά δεν είχαμε κάτι άλλο μόνο μεταξύ μας μία πολύ ωραία σχέση. Είναι πολύ κοντά η ηλικία μας. Κάθε Κυριακή ήμασταν στην εκκλησία και μετά ο ένας στο σπίτι του άλλου» ανέφερε.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι ήταν πολύ δύσκολο να μπει σε σειρές ή ταινίες όταν πήγε στο Λος Άντζελες. Ο ατζέντης της της είχε πει ότι δεν θα πει ότι είναι Ελληνίδα αλλά Ισπανίδα. «Είπα ότι είναι ασεβές και μου είπε ότι δεν μπορεί να δουλέψει μαζί μου γιατί δεν υπάρχουν ρόλοι. Και είπα ότι θα το λύσω, γράφοντας για την οικογένειά μου. Δανείστηκα υπολογιστή από έναν φίλο μου για να γράψω». Και έτσι γεννήθηκε το My Big Fat Greek Wedding.

Ο θάνατος του πατέρα της

«Ο πατέρας μου έπαιξε στην πρώτη ταινία και ακόμα τώρα που πέθανε παίρνει δικαιώματα από αυτήν επειδή μίλησε! Είχε γνωριστεί με τον Nick που έπαιζε τον ρόλο του και του έδωσε οκ» είπε αρχικά.

«Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή μια μέρα πριν κλείσουν όλα για την καραντίνα, στις 12 Μαρτίου 2020. Δεν πέθανε από κορωνοϊό. Είχε αρρωστήσει. Είναι περίεργο αυτό που θα πω αλλά ευτυχώς που πέθανε εκείνη τη μέρα, γιατί έτσι τουλάχιστον ήταν η μητέρα μου μαζί του.

Δεν μπορούσαμε να κάνουμε την κηδεία του. Εγώ δεν μπορούσα να μπω στο αεροπλάνο. Ο γιατρός μού είπε “δεν μπορείς να ταξιδέψεις”, γιατί τότε δεν υπήρχαν τεστ, δεν ξέραμε τίποτα. Είχα έρθει σε επαφή με ανθρώπους που είχαν κορωνοϊό. Ουσιαστικά δεν τον αποχαιρέτησα» είπε η δημιουργός του «Γάμος αλά ελληνικά».

«Είχε πάθει κάτι στην καρδιά του τον περασμένο Νοέμβριο και πήγαμε όλοι τα Χριστούγεννα. Και είδα στα μάτια του ότι ήξερε ότι θα πεθάνει. Το είδα! Έκατσα μαζί του και μιλήσαμε για πάντα. Μετά όταν μπήκε στο νοσοκομείο μιλούσαμε κάθε μέρα με FaceTime όσο ήταν στο νοσοκομείο. Μας είπαν ότι θα το ξεπεράσει και δεν πήγαμε – και ευτυχώς, γιατί αν είχαμε πάει όλοι, μπορεί να του μεταφέραμε τον ιό και στη μητέρα μου. Άξιζε να έχει μια κηδεία. Αλλά δεν ήμασταν οι μόνοι όμως» ανέφερε.

«Ήταν πολύ περήφανος για όλους μας. Ήταν πολύ ανοιχτή καρδιά. Έχω γράψει για ανθρώπους που δεν έχουν κλείσει κύκλους στη ζωή τους. Εγώ τον έκλεισα με τον πατέρα μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη για αυτό» τόνισε.

