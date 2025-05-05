Τάσος Ξιαρχό για τη σύλληψή του: Είπαν ότι είμαι διακινητής, θα κάνω μήνυση

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Τάσος Ξιαρχό από το Μπαλί όπου πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος καθώς συνελήφθη και κρατήθηκε ενώ όπως εξήγησε έδωσε αρκετά χρήματα για να απελευθερωθεί.

Ο χορογράφος, εμφανώς φορτισμένος, μίλησε στο Breakfast @Star και εξήγησε τι τον οδήγησε στα κρατητήρια ενώ προειδοποίησε με μηνύσεις όσους έγραψαν ότι είναι διακινητής ναρκωτικών.

«Είμαι διακινητής κοκαΐνης ε; Αυτό έγραψαν τα πρώτα άρθρα και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί πλέον να γράφουν ό,τι θέλουν! Έστειλα ότι θα κάνω μήνυση σε κάποια sites που είπαν ότι είμαι διακινητής.

Η ιστορία είναι πολύ μεγάλη, αλλά δε θα την πω. Πήγα στο αγόρι μου, που χωρίσαμε κιόλας. Εκεί απαγορεύεται ό,τι έχει σχήμα κάνναβης. Ό,τι έχουμε εδώ, φαρμακευτικό ή στα περίπτερα, εκεί μπορεί να τιμωρηθεί και με θανατική ποινή. Εγώ είχα κάτι χορηγικές κρέμες προσώπου για να τις βγάλω βίντεο εκεί πέρα, που είχαν πάνω το σύμβολο της κάνναβης και μάντεψε τι έγινε! Έδωσα 13.000 ευρώ για να απελευθερωθώ! Έμεινα πέντε ημέρες στη φυλακή!

Ήταν απαίσια στη φυλακή. Η νομοθεσία είναι πολύ σκληρή, δε μου έλεγαν τι γίνεται, δε με άφηναν να δω τους δικούς του, να πάρω τηλέφωνο. Ήταν πολύ δύσκολα γιατί ήθελαν τα χρήματα σε μετρητά, είναι λίγο μαφία η κατάσταση, όχι από μεταφορά από ελληνική τράπεζα. Που σημαίνει ότι δεν μπορούσα να βοηθηθώ από κανέναν. Τα βρήκαμε από το νησί τα χρήματα για να μην πάω φυλακή για δύο χρόνια και θανατική ποινή στο Μπαλί. Έκανα Κυριακή του Πάσχα στο πάτωμα, γιατί δεν είχε κρεβάτι. Κωμικοτραγικό να σου πω την αλήθεια μου!».

Σχολίασε και τη Eurovision και όπως είπε το να είναι μόνη της η Κλαυδία στη σκηνή το είχε κάνει αποτυχημένα η Γιάννα Τερζή. «400.000 ευρώ; Είμαστε στα καλά μας; Το είδαμε και με την Τερζή αυτό. Να πάω στη φυλακή στο Μπαλί να μην τα βλέπω. 15 χρόνια πληρώνουμε διακοπές στον κύριο Φωκά Ευαγγελινό!».

