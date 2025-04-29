Nicole Kidman: Χορεύει με μαύρο εσώρουχο και με φόντο τη θάλασσα - Με αγάπη από τη Γαλλία… (video)

Η Νικόλ Κίντμαν τρέλανε τους θαυμαστές της, καθώς η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram βίντεο να χορεύει σέξι και φορώντας ένα μαύρο κορμάκι.

Η ηθοποιός «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που τη δείχνει να ποζάρει σε ένα μπαλκόνι κάποιου πολυτελούς ξενοδοχείου, με φόντο τη θάλασσα, από την αγαπημένη Γαλλία. Αποκαλυπτική και σαγηνευτική η Χολιγουντιανή σταρ.

Η ηθοποιός ποζάρει με ένα μαύρο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, ενώ κάτω από αυτό φορά μόνο ένα μαύρο καλσόν. Η Νικόλ Κίντμαν είναι ιδιαίτερα χαμογελαστή, δείχνοντας πως απολαμβάνει τη φωτογράφιση. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Με αγάπη από τη Γαλλία».

Με τα μαλλιά της σε χαλαρές μπούκλες και ένα φωτεινό χαμόγελο στα χείλη, η Νικόλ Κίντμαν έδειξε πως νιώθει απόλυτα άνετη και σίγουρη, απολαμβάνοντας τη στιγμή μπροστά στον φακό.

