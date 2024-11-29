Ο Nick Cannon παραδέχτηκε ότι χρειάζεται βοήθεια, αφού αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ο πατέρας 11 παιδιών δήλωσε ότι εμφανίζει σχεδόν όλα τα σημάδια της πάθησης και μίλησε για το πώς έχει επηρεάσει την καθημερινή του ζωή κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του podcast «Counsel Culture».

«Ακόμα δεν το καταλαβαίνω μέχρι τέλους, αλλά κατά κάποιο τρόπο πάντα ήθελα να εξεταστώ γι’ αυτό. Έκανα ένα σωρό εξετάσεις», δήλωσε ο 44χρονος Cannon στο «People».

Η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από ένα διάχυτο μοτίβο μεγαλείου (στη φαντασία ή στη συμπεριφορά), την ανάγκη για θαυμασμό και την έλλειψη ενσυναίσθησης.

Αυτή η διαταραχή συχνά οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα στις προσωπικές σχέσεις, στο επαγγελματικό περιβάλλον και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σοβαρή κατάθλιψη. Η κατανόηση της αρχίζει με την αναγνώριση των βασικών συμπτωμάτων. Αυτά συχνά περιλαμβάνουν μια μεγάλη αίσθηση αυτοπεποίθησης, φαντασιώσεις απεριόριστης επιτυχίας ή δύναμης, την πεποίθηση ότι κάποιος είναι μοναδικός και μπορεί να γίνει κατανοητός μόνο από ξεχωριστούς ανθρώπους ή να συναναστραφεί με αυτούς, την απαίτηση για υπερβολικό θαυμασμό κ.ά.

Αφού συμβιβάστηκε με τη διάγνωσή του, ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε ότι εργάζεται για να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. «Αισθάνομαι ότι υπάρχουν τόσες πολλές ‘’ταμπέλες’ ’εκεί έξω, αλλά είναι σαν να μπορώ να το αποδεχτώ και να πω: ‘’Κοιτάξτε, θεραπεύομαι. Χρειάζομαι βοήθεια’’. Απλά, αγκαλιάζω την ψυχική υγεία και τη θεραπεία με τόσο έντονο τρόπο», ανέφερε ο ίδιος.

Αν και η προσωπική του ζωή έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, ο ίδιος είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένος στην προσοχή των ΜΜΕ. Ο διάσημος ηθοποιός δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλά ελεύθερα για τις πιο ιδιωτικές πτυχές της ζωής του. Σήμερα, ο Cannon είναι πατέρας 11 παιδιών, καθώς ο Zen Cannon, καρπός της σχέσης του με την Alyssa Scott, πέθανε στα τέλη του 2021 από καρκίνο του εγκεφάλου σε ηλικία μόλις πέντε μηνών.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τη Nickelodeon, την αλυσίδα νεανικής ψυχαγωγίας, που έβαλε επίσης στον χάρτη διασημότητες όπως η Ariana Grande. Το 1994 συμμετείχε στο καστ του «All That», το οποίο συνεχίστηκε για 10 σεζόν. Έκτοτε, έχει δημιουργήσει μια καριέρα ως ηθοποιός, με κάποιες μικρές διαδρομές στη μουσική βιομηχανία.

Πριν από το πρώτο του μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο, τα εφηβικά του χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα. Οι γονείς του ήταν έφηβοι όταν τον απέκτησαν και τον μεγάλωσε κυρίως ο παππούς του από τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της συμμορίας «Lincoln Park Bloods» του Σαν Ντιέγκο και πέρασε αρκετό χρόνο στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του μετακόμισε στη Βόρεια Καρολίνα.

