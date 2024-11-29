Η κόρη της Claudia Schiffer φαίνεται ότι κληρονόμησε το γονίδιο του μοντέλου από τη μητέρα της, Claudia Schiffer. Η Clementine Vaughn, η κόρη που έχει αποκτήσει το πρώην μοντέλο με τον σκηνοθέτη, Matthew Vaughn, δημοσίευσε μια selfie με ένα μικροσκοπικό μαγιό. Η συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται ότι ενθουσίασε τους θαυμαστές της, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την ομοιότητά της με τη μητέρα της.

Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν πρόσφατα για το νεανικό περιοδικό «POP» και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Η Clementine είναι το μεσαίο παιδί της Claudia, αφού έχει άλλα δύο παιδιά, τον 21χρονο Caspar και την 14χρονη Cosima με τον σκηνοθέτη σύζυγό της. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2002.

Η Claudia Schiffer υπήρξε ένα από τα ωραιότερα μοντέλα των 90΄s, κάνοντας σπουδαία καριέρα δίπλα σε καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας. Φαίνεται ότι και η κόρη της βαδίζει στα χνάρια και ευχόμαστε να τα καταφέρει…

Πηγή: skai.gr

