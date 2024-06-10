Η Νάταλι Πόρτμαν με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, ευχαρίστησε τους φίλους της με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον σύζυγό της, Μπέντζαμιν Μίλεπιεντ, τον Φεβρουάριο και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε.

«Φέτος, στα γενέθλιά μου, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τους φίλους μου που με ανεβάζουν ξανά και ξανά» έγραψε η Πόρτμαν στη λεζάντα της ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram, ενώ μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα με τα αγαπημένα της πρόσωπα από κοινές εξόδους όπως στο afterparty του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2023 και από το σόου που παρουσίασε ο οίκος Dior στο Παρίσι για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2023-2024.

Τον Ιούλιο του 2023, η Πόρτμαν κατέθεσε αθόρυβα αίτηση διαζυγίου από τον σύντροφό της, σκηνοθέτη-χορογράφο μετά από 11 χρόνια γάμου, όπως αναφέρει το «People». Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε επτά μήνες αργότερα στη Γαλλία, όπου το πρώην ζευγάρι ζει με τα παιδιά του, τον 12χρονο Aleph και την 7χρονη Amalia.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

