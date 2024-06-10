Ashton Kutcher: Τον «κράζουν» για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία ταινιών

Ο Άστον Κούτσερ επικρίθηκε επειδή επαίνεσε τη δυνατότητα χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για τη δημιουργία ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών.

Ο Αμερικανός ηθοποιός σε συζήτηση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιντ, στο Λος Άντζελες εξήρε την εφαρμογή Sora που αναπτύχθηκε από την OpenAI για τα βίντεο.

«Έχω μια έκδοσή του στο στάδιο ελέγχου και είναι εκπληκτικό» είπε ο ηθοποιός σύμφωνα με το Variety.

«Μπορείτε να δημιουργήσετε ο,τιδήποτε υλικό θέλετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε καλά βίντεο 10, 15 δευτερολέπτων που φαίνονται πολύ αληθινά. Εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει αρκετά τη φυσική…Αλλά αν κοιτάξετε τη γενιά αυτού που υπήρχε πριν από ένα χρόνο σε σύγκριση με το Sora, είναι ταχύτατο».

«Απλώς έχετε μια ιδέα για μια ταινία, μετά θα γράψει το σενάριο, μετά θα εισάγετε το σενάριο στην παραγωγή βίντεο και θα δημιουργήσει την ταινία» πρόσθεσε.

Ashton Kutcher says AI is going to raise the bar in Hollywood because "there is going to be more content than there are eyeballs."



"Why are you going to watch my movie when you could just watch your own movie?" https://t.co/nLsO4xPhX5 — Variety (@Variety) June 6, 2024

Ο ηθοποιός και επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας είπε ότι «τελικά δεν θα έχει νόημα να κάνουμε ταινίες με τον παραδοσιακό τρόπο όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτυχθεί πλήρως και επεσήμανε ότι θα εξοικονομηθούν επίσης πολλά χρήματα.

Τα σχόλια προκάλεσαν αντιδράσεις από δημιουργούς στο Χόλιγουντ. Η πρώην συγγραφέας της σειράς «Rick & Morty», Κέιτι Ντιλέινι σχολίασε λέγοντας: «Όταν απομακρύνεις ανθρώπους από μια συλλογική και δημιουργική ενασχόληση, κυριολεκτικά χάνεις την ανθρωπιά. Ένα κούφιο, χαζό, άσκοπο κέλυφος. Η τηλεόραση θα έχει την ίδια καλλιτεχνική αξία με το σαπούνι πιάτων».

Ο σεναριογράφος Ας Λέιζερ σχολίασε: «Το εκπαιδεύεις για να σε αντικαταστήσει. Και τα όνειρα του παιδιού σου».

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνςη εξοικονομούνται πόροι χωρίς να χρειάζεται πλέον να απασχολούνται κασκαντέρ, συγγραφείς, καλλιτέχνες οπτικών εφέ για τη δημιουργία ιστοριών και περιεχομένου.

Το μέλος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA), Νταμόν Γκονζάλες, έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Η απληστία θα είναι πάντα πρώτη. Ακριβώς επειδή μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο με ένα ελάχιστο κόστος ανθρώπινων θέσεων εργασίας. Ως καταναλωτές και κινηματογραφιστές πρέπει να απορρίψουμε αυτά τα σκουπίδια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.