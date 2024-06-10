Η Ναόμι Γουότς και ο Μπίλι Κράνταπ «ενώθηκαν» με τα δεσμά του γάμου για δεύτερη φορά! Ένα χρόνο μετά το πολιτικό τους γάμο στη Νέα Υόρκη είπαν ξανά τους όρκους τους παρουσία οικογένειας και φίλων στην Πόλη του Μεξικoύ.

Ο αδελφός της διάσημης πρωταγωνίστριας, Μπεν Γουότς επιβεβαίωσε την είδηση με αναρτήσεις του στο Instagram, καθώς κοινοποίησε μεταξύ άλλων ένα βίντεο που δείχνει την ηθοποιό μαζί με τα παιδιά της σε ένα ασανσέρ να φοράει ένα λευκό φόρεμα και να κρατάει ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια.

Πίσω της ήταν ο Κράνταπ φορώντας ένα σκούρο κοστούμι με τον 20χρονο γιο του Γουίλιαμ, ο οποίος τον συνόδευσε στο βήμα ενώ το κλιπ ήταν υπό τους ήχους του θρυλικού «Love and Marriage» με τον Φρανκ Σινάτρα.

«Η τελετή είναι έτοιμη να ξεκινήσει σε αυτή τη φανταστική τοποθεσία…οι μαμάδες είναι λίγο συναισθηματικά φορτισμένες όπως είναι λογικό» έγραψε ο Μπεν στην λεζάντα ενός άλλου κλπ που έδειχνε την ηθοποιό με τη μητέρα της.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Τζάστιν Θερού (Justin Theroux), η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ (Nicole Brydon Bloom) και η Νικόλ Κίντμαν(Nicole Kidman).

Οι φωτογραφίες του διοργανωτή του γάμου, Μπίλι Φολτσέτι (Billy Folchetti), αποκάλυψαν το χώρο της δεξίωσης, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός διακοσμημένος με λουλούδια που κρέμονταν από την οροφή, αναφέρει το People.

Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού ξεκίνησε στα γυρίσματα της σειράς «Gypsy» του Netflix το 2017, αν και κράτησαν τη σχέση τους κρυφή μέχρι την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των SAG Awards το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

