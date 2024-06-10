David Beckham: Οι θαυμαστές του εκλιπαρούν το BBC να του δώσει εκπομπή κηπουρικής

Οι θαυμαστές του Ντέιβιντ Μπέκαμ παρακάλεσαν το BBC να του δώσει τη δική του εκπομπή κηπουρικής. Ο 49χρονος πρώην ποδοσφαιριστής δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στο Instagram, δείχνοντας το νέο του ταξίδι στην κηπουρική. Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο βλέπουμε τον σταρ να φυτεύει μια τριανταφυλλιά, ενώ η σύζυγός του τον ενθάρρυνε.

Οι θαυμαστές του αθλητή-σταρ έσπευσαν να του δώσουν συμβουλές για το πού έκανε λάθος, με αποτέλεσμα να μοιραστεί την επόμενη μέρα ένα άλλο βίντεο φυτεύοντας μία ακόμη τριανταφυλλιά και να ευχαριστήσει τους followers του για τις συμβουλές τους.

Τα βίντεο συγκέντρωσαν πάνω από ένα εκατ. likes, καθώς ο κόσμος χαιρέτισε τον σταρ ως τον «influencer της κηπουρικής που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν» και μοιράστηκε την επιθυμία του να αποκτήσει τη δική του τηλεοπτική εκπομπή.

