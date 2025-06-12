Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο Interview Magazine, η 16χρονη Kai Schreiber, κόρη των διάσημων ηθοποιών Naomi Watts και Liev Schreiber, μίλησε για τη δική της πορεία αυτοπροσδιορισμού, την εμπειρία της ως τρανς κορίτσι και τη βαθιά επιρροή που έχει δεχτεί από προσωπικότητες του κόσμου της μόδας.

«Πάλευα με την ταυτότητα φύλου από πολύ μικρή ηλικία», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας ότι πάντα ονειρευόταν να γίνει «μια όμορφη, λαμπερή, επιδραστική γυναίκα σαν τη Μέριλιν Μονρόε».

Η Kai, η οποία συστήνεται δημόσια ως τρανς κορίτσι, εξήγησε πως η μόδα αποτέλεσε καταφύγιο αλλά και πηγή δύναμης. «Θαύμαζα πάντα την παλιότερη γενιά των τρανς ατόμων, ειδικά στο χώρο της μόδας», είπε, αναφέροντας ονόματα όπως οι Alex Consani, Hunter Schafer, Hari Nef, Richie Shazam και Colin Jones ως καθοριστικές επιρροές. «Υπάρχει μια δυνατή κοινότητα πια – είναι σαν κατάληψη από κούκλες!», είπε χαριτολογώντας.

Σημείο καμπής για την Kai ήταν η συνεργασία της με τον οίκο Valentino νωρίτερα μέσα στη χρονιά. «Εκεί συνειδητοποίησα: “ΟΚ, αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να γίνω σούπερ μόντελ. Τελεία.”»

Η νεαρή αποκάλυψε ότι εξασκείται στο περπάτημα της πασαρέλας εδώ και χρόνια... στην κουζίνα του σπιτιού της! «Η μαμά μου μπορεί να σας δείξει όλα τα βίντεο που την ανάγκαζα να τραβάει», είπε γελώντας.

Όσον αφορά το προσωπικό της στυλ, το χαρακτήρισε «basic με chic τρόπο» και ανέφερε ότι λατρεύει τα χαμηλόμεσα τζιν και τα μαύρα ζακετάκια. «Αυτό είναι το go-to ντύσιμό μου», είπε, τονίζοντας πως η μόδα δίνει χαρακτήρα και προσωπικότητα. «Αν όλοι φορούσαν το ίδιο πράγμα, η μόδα δεν θα υπήρχε. Ο κόσμος είναι πολύ πιο διασκεδαστικός με λίγη δημιουργικότητα.»

Η Kai δημοσίευσε φωτογραφίες από τη φωτογράφιση στο Instagram, γράφοντας: «Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο ευγνώμων και ενθουσιασμένη είμαι για αυτό το πρότζεκτ. Ευχαριστώ όλη την ομάδα του Interview που με έκανε να νιώσω άνετα και να περάσω υπέροχα.»

Από την πλευρά της, η Naomi Watts δήλωσε δημόσια περήφανη για την κόρη της, ενώ ο Liev Schreiber, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, μίλησε για τη σημαντικότερη στιγμή του ως πατέρας ενός τρανς παιδιού: «Η Kai ήταν πάντα ο εαυτός της. Το πιο συγκινητικό για μένα ήταν όταν μας ζήτησε να αλλάξουμε τις αντωνυμίες. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου φάνηκε τόσο μεγάλο θέμα, γιατί ήταν ανέκαθεν τόσο θηλυκή.»

Ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Η Kai είναι αγωνίστρια. Είναι σημαντικό που λέει “Είμαι τρανς, κοιτάξτε με”.»

