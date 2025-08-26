Ναντίν Αγιούμπ: Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος (video-φωτό)

H Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» με την 27χρονη Ναντίν Αγιούμπ να κρατά τα ηνία. Στην 74η διοργάνωση του παγκόσμιου διαγωνισμού ομορφιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη, η Ναντίν, πρέσβειρα του Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), θα εκπροσωπήσει τη συγκεκριμένη χώρα σε μια από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις του κόσμου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, για μια βασίλισσα ομορφιάς, υπάρχουν ελάχιστες επίσημες βιογραφικές πληροφορίες για την ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στον ιστότοπο του Οργανισμού «Miss Palestine». Όπως γράφει η «New York Post», η Ναντίν Αγιούμπ γεννήθηκε στις ΗΠΑ, μεγάλωσε στον Καναδά και τώρα ζει στο Ντουμπάι. Η ίδια ανακοίνωσε στον ιστότοπό της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έγινε δεκτή για να εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη στον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος».

«Ανεβαίνω στη σκηνή του διαγωνισμού Μις Υφήλιος όχι μόνο με έναν τίτλο, αλλά και με μια αλήθεια», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram. «Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει μια τραγική κατάσταση, ειδικά στη Γάζα, μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια και κάθε παιδί, τη δύναμη των οποίων ο κόσμος πρέπει να δει. Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανα μας, είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς», πρόσθεσε.

Η Ναντίν Αγιούμπ κέρδισε για πρώτη φορά τον τίτλο για να εκπροσωπήσει την Παλαιστίνη το 2022, αλλά σύμφωνα με συνέντευξή της στην εφημερίδα «The National» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανέβαλε τα σχέδιά της μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η αναφορά της για γενοκτονία στη Γάζα προκάλεσε οργή στον ισραηλινό Τύπο. Τα σχέδια για τη διοργάνωση του διαγωνισμού «Μις Παλαιστίνη» στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, το 2009, ακυρώθηκαν μετά από κατηγορίες αξιωματούχων της Χαμάς περί ηθικής διαφθοράς των Παλαιστινιακών Αρχών.

Το μοντέλο και προπονήτρια ευεξίας φέρεται να μεγάλωσε στον Καναδά και να σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία και Ψυχολογία στο Οντάριο. Σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn, φοίτησε επίσης στο γυμνάσιο της ίδιας περιοχής. Δίδαξε στο Friends School στη Ραμάλα και έχει συνεργαστεί με τη United in Humanity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση της πολιτείας της Ουάσιγκτον που διοργάνωσε ανθρωπιστικές αποστολές στη Γάζα, σύμφωνα με το μέσο.

Πηγή: skai.gr

