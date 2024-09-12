Ο «τυφώνας» της μουσικής και πολιτικής… influencer (υπέρ της Κάμαλα Χάρις), Taylor Swift, σάρωσε για άλλη μία βραδιά τα MTV Video Music Awards, κερδίζοντας συνολικά 7 βραβεία, ανάμεσά τους το βραβείο για το καλύτερο βίντεο της χρονιά για το βιντεοκλίπ "Fortnight" (που σε κάποιους η μουσική θύμισε πολύ Lana Del Rey).
Η Swift– που πλέον είναι η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνης στα VMAs– ευχαρίστησε στον λόγο της τον σύντροφό της , Travis Kelce, λέγοντας «Αυτό το ένα άτομο που με στήριξε από την αρχή ήταν το αγόρι μου, ο Τράβις! Ό,τι αγγίζει αυτός ο άντρας μετατρέπεται σε ευτυχία, διασκέδαση και μαγεία, γι' αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω».
Χιλιάδες swifties μέσα στην αίθουσα του UBS Arena στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης – και άλλα περίπου 270 εκατομμύρια ακόλουθοι στα social media – ζητωκραύγαζαν και χειροκροτούσαν.
🚨| Taylor Swift thanking Travis Kelce in her acceptance speech for "Video Of The Year" at the 2024 #VMAs!— The Eras Tour (@tswifterastour) September 12, 2024
"That one person was my boyfriend, Travis! Everything this man touches turns to happiness and fun and magic so I wanna thank him"
pic.twitter.com/0mjyT8gihO
Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς πέντε φορές, ενώ μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την προσωπική της συλλογή κατά επτά βραβεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 26 βραβείων που διατηρούσε ως σόλο καλλιτέχνιδα η Beyoncé.
Ως μέλος των Destiny’s Child και με τον Jay-Z ως The Carters, η Beyoncé έχει 30 νίκες που την κατατάσσουν στην ίδια θέση με την Τέιλορ Σουίφτ.
Τα βραβεία αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκαν για να μην συμπέσουν με το debate ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η 25χρονη Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς με το Espresso.
Η Ανίττα διατήρησε τον τίτλο της πιο δημοφιλούς ποπ λάτιν τραγουδίστριας διεθνώς, αφού κράτησε το βραβείο του Καλύτερου Λάτιν κομματιού για το "Mil Veces".
Ολόκληρη η λίστα των νικητών
Βίντεο της Χρονιάς: Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight
Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Taylor Swift
Τραγούδι της Χρονιάς: Sabrina Carpenter – Espresso
Καλύτερος νέος Καλλιτέχνης: Chappell Roan
Τραγούδι του Καλοκαιριού: Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight
Καλύτερη Συνεργασία: Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight
Καλύτερο Ποπ: Taylor Swift
Καλύτερο Ροκ: Lenny Kravitz – Human
Καλύτερο Χιπ-Χοπ: Eminem – Houdini
Καλύτερο R&B: SZA – Snooze
Καλύτερο Άφρομπιτ: Tyla – Water
Καλύτερο Εναλλακτικό: Benson Boone – Beautiful Things
Καλύτερο Λάτιν: Anitta – Mil Veces
Καλύτερο Συγκρότημα: SEVENTEEN
Καλύτερο βιντεοκλίπ με κοινωνικό μήνυμα: Billie Eilish – What Was I Made For? (from Barbie)
Καλύτερη Φωτογραφία: Ariana Grande – we can't be friends (wait for your love)
Καλύτερη Σκηνοθεσία: Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight” – Republic Records
Καλύτερο editing: Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight” – Republic Records; editing by Chancler Haynes
Καλύτερα οπτικά εφέ: Eminem – “Houdini” – Shady / Aftermath / Interscope Records; visual effects by Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post
Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Megan Thee Stallion – “BOA” – Hot Girl Productions; art direction by Brittany Porter
Το Καλύτερο Trending Βίντεο: Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba – “Mamushi” – Hot Girl Productions
