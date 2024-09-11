Η Σέιλιν Γούντλεϊ σε ρόλο της Τζάνις Τζόπλιν

Η Σέιλιν Γούντλεϊ επιλέχθηκε να υποδυθεί το είδωλο της ροκ, την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, Τζάνις Τζόπλιν σε νέα βιογραφική ταινία.

Η Γούντλεϊ θα συμμετάσχει στο καστ της ταινίας και θα είναι και παραγωγός, σύμφωνα με το Variety.

Η βιογραφική ταινία που δεν έχει ακόμη τίτλο χρηματοδοτείται με έκπτωση φόρου 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την Επιτροπή Κινηματογράφου της πολιτείας της Καλιφόρνιας και όπως αναφέρει Variety, θα έχει προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν έχουν γίνει πολλές λεπτομέρειες γνωστές για την ταινία, αλλά η Αμερικανίδα ηθοποιός έγραψε σε δήλωση ότι είναι ενθουσιασμένη που θα αφηγηθεί την ιστορία της Τζάνις Τζόπλιν, ειδικά στην Καλιφόρνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.