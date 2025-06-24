Μπρους Γουίλις: Η κόρη του «έθαψε» follower που έγραψε για τον… «ευάλωτο πατέρα» της - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Αποστομωτική ήταν η απάντηση της Ταλούλα Γουίλις σε follower που έκανε θέμα το γεγονός ότι «ανεβάζει» φωτογραφίες του διάσημου πατέρα της, Μπρους Γουίλις (Bruce Willis), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς εκείνος παλεύει με τη μετωποκροταφική άνοια. Η Ταλούλα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφίες από το πώς είναι η ζωή στο σπίτι με τον πατέρα της.

Σε ένα στιγμιότυπο, ο 70χρονος ηθοποιός φαίνεται να χαμογελάει καθισμένος σε μια καρέκλα και κρατώντας το χέρι της κόρης του. Σε άλλη φωτογραφία, η κόρη του φαίνεται να δίνει στον Μπρους Γουίλις μια τεράστια αγκαλιά. Επίσης, μια τρίτη φωτογραφία έδειχνε τον αρραβωνιαστικό της, Justin Acee, να χαμογελάει καθώς πόζαρε με τον ηθοποιό.

Αν και η ανάρτησή της συγκίνησε πολλούς χρήστες, υπήρξε κι ένα… «μαύρο πρόβατο» που εξέφρασε την αντίθεσή του με τη φωτογραφία γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να εκθέτεις τον πατέρα σου στο κοινό. Είναι ευάλωτος και κάποια πράγματα πρέπει να μένουν ιδιωτικά. Δεν έχεις την άδειά του για δημοσιεύεις αυτές τις φωτογραφίες».

Ωστόσο, η αντίδραση της Ταλούλα δεν άργησε να έρθει και με πολύ ευγενικό τρόπο απάντησε στον χρήστη: «Ως οικογένεια χρησιμοποιούμε τη διακριτικότητά μας όταν δημοσιεύουμε. Σήμερα ήταν μια υπέροχη μέρα και γεμάτη χαμόγελα. Πήρα την απόφαση να το δείξω αυτό στον κόσμο, γιατί ξέρω τι σημαίνει για όλους».

O Χολιγουντιανός ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, αφού διαγνώστηκε αρχικά με αφασία, ενώ έναν χρόνο αργότερα, η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι πάσχει από άνοια. Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Emma Heming Willis το 2009 και έχουν δύο μικρά παιδιά, τη Mabel Ray Willis και την Evelyn Penn Willis. Ο Μπρους Γουίλις έχει παραμείνει καλός φίλος με την πρώην σύζυγό του, Demi Moore, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1987 έως το 2000. Έχουν τρεις κόρες, τη Scout, την Tallulah και τη Rumer.

It really pains my heart seeing one of my favourite actors like this. Bruce Willis is a Legend 💯❤️ pic.twitter.com/ThnwPA3OUS — adeloisade (@awoman_engineer) December 21, 2023

Πηγή: skai.gr

