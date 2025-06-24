Σκάρλετ Γιόχανσον: Φιλάει παθιασμένα τον Τζόναθαν Μπέιλι και ο σύζυγός της… «κρατάει το φανάρι» (video-φωτό)

Η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) φίλησε ξανά στο στόμα τον συμπρωταγωνιστή της, Τζόναθαν Μπέιλι, αλλά αυτή τη φορά ήταν εκεί και ο σύζυγός της, Κόλιν Τζοστ. Μάλλον, ο σύζυγός της… «κρατούσε το φανάρι» ή πρόκειται για ένα μοντέρνο ζευγάρι που δεν ιδρώνει το αυτί τους από τα αρνητικά σχόλια. Όλα αυτά τα… «ωραία» έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Jurassic World Rebirth», στη Νέα Υόρκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Κόλιν Τζοστ είναι παντρεμένοι από το 2020 και έχουν έναν γιο, καθώς και τη 10χρονη Ρόουζ, κόρη της Γιόχανσον από προηγούμενη σχέση.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Page Six», μετά τη στοργική αυτή στιγμή, η Γιόχανσον και ο Μπέιλι, που είναι «ανοιχτά» ομοφυλόφιλος και βρίσκεται σε σχέση, πόζαραν ξανά αγκαλιασμένοι στο κόκκινο χαλί για φωτογραφίες.

Η ηθοποιός του «Black Widow» εμφανίστηκε με ένα ροζ δαντελένιο κορσάζ φόρεμα με βολάν και μαλλιά τραβηγμένα σε sleek αλογοουρά. Ολοκλήρωσε το «look» της φορώντας μακριά σκουλαρίκια και δαχτυλίδια.

Η ηθοποιός με τον σύζυγό της

Το φιλί της Γιόχανσον με τον ηθοποιό του «Wicked» έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά το πρώτο τους φιλί στην πρεμιέρα του «Jurassic World Rebirth», στο Λονδίνο. Σε εκείνη την εμφάνιση, η μητέρα δύο παιδιών φορούσε ένα εντυπωσιακό στράπλες ροζ φόρεμα με παγιέτες, δια χειρός Vivienne Westwood. Από την άλλη, ο Μπέιλι είχε αποκαλύψει το 2023 ότι βρίσκεται σε σχέση με έναν «υπέροχο άνδρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.