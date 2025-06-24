Μπιάνκα Σενσόρι: Εμφανίστηκε και πάλι γυμνή, αλλά κρατώντας ένα περίεργο αξεσουάρ… (video-φωτό)

Η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Censori) εμφανίστηκε και πάλι γυμνή, αλλά κρατώντας ένα λούτρινο ζωάκι στο ξενοδοχείο Château Marmont, στο Λος Άντζελες. Με το ζωάκι στο χέρι, η 30χρονη σύζυγος του Κάνιε Γουέστ (Kanye West) κέντρισε τα βλέμματα με ένα άλλο «αόρατο» σύνολό της.

Η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε για την εμφάνισή της ένα διαφανές σύνολο, κρατώντας ένα ροζ λούτρινο ζωάκι για να καλύψει οτιδήποτε δεν ήταν κατάλληλο για δημόσια προβολή, ενώ βρισκόταν στο στέκι της Δυτικής Ακτής, όπου ο θρυλικός κωμικός του SNL, John Belushi, πέθανε το 1982.

Braless Bianca Censori carries weird accessory while wearing another revealing outfit https://t.co/3gIinr990O — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 24, 2025

Ο 24 φορές νικητής των Grammy και η σύζυγός του, που τον υποστηρίζει, έγιναν πρωτοσέλιδο πριν από τέσσερις μήνες, όταν εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy στο Λος Άντζελες. Στην πιο σημαντική βραδιά του έτους για τη μουσική βιομηχανία, η Σενσόρι έβγαλε τη γούνα της για να μας δείξει τη… γυμνή της αλήθεια. Αν και την έχουμε δει πολλές φορές γυμνή από τότε, το ζευγάρι φαίνεται ότι δεν πτοείται.

Η Censori, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, συνάντησε για πρώτη φορά τον ράπερ, ενώ εργαζόταν στην εταιρεία του «Yeezy». Λίγες ημέρες πριν, η Σενσόρι εμφανίστηκε ξανά με εσώρουχα, αλλά αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά. Φόρεσε ένα σέξι βρώσιμο σετ εσωρούχων, το οποίο ήταν φτιαγμένο από καραμέλες. Αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, η Μπιάνκα φόρεσε το μικροσκοπικό της σουτιέν και το στρινγκ της και βγήκε μια βόλτα με τον σύζυγό της στη Νέα Υόρκη.

Bianca Censori transformed the streets of Brooklyn into a sugary spectacle this weekend, rocking literal candy lingerie.



See more: https://t.co/RCGPPtpLyR pic.twitter.com/XH2ydeh3uq — TMZ (@TMZ) June 23, 2025

Πηγή: skai.gr

